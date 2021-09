Zupiria, sobre los incidentes en Elorrio: Son "hechos muy graves"

El consejero de Cultura y Política Lingüística y portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha considerado que hay que ser "muy duros" si se confirma que altercados e incidentes como los registrados este fin de semana en Elorrio responden a una "actuación organizada" para provocar "actos vandálicos y enfrentamientos con la Ertzaintza", porque se trata de "hechos muy graves", que no son "cosas de críos".

En una entrevista a Radio Euskadi, Zupiria se ha referido a los altercados e incidentes registrados en los últimos días en algunos municipios vascos como consecuencia de botellones y de aglomeraciones de personas que han obligado a la intervención de la Ertzaintza y policías locales.

Bingen Zupiria ha diferenciado entre "aglomeraciones de personas" que, a pesar de las indicaciones sanitarias, "insisten en reunirse, con el riesgo de transmisión del virus entre ellos que existe", pero que se disuelven cuando llega la Ertzaintza, y "aquellos otros comportamientos, que son muy minoritarios y muy puntales, que tienen una gravedad que no deberíamos desdeñar ni despreciar".

En ese sentido, ha afirmado que "si los acontecimientos conocidos sobre los incidentes de Elorrio la noche del pasado viernes, son como parece y responden a una actuación organizada para provocar actos vandálicos y un enfrentamiento con la Ertzaintza, si efectivamente existe una voluntad de organización y para provocar enfrentamientos con la autoridad, estamos ante un hecho que es muy grave y ante el que debemos ser muy duros y muy exigentes". "No podemos decir que son cosas de críos, porque no lo son, sino que son cuestiones muy graves", ha insistido.

Además, ha señalado que entre los detenidos "hay personas de 27 años", por lo que "no estamos hablando de niños, sino de personas adultas que están en edad de trabajar o de formar una familia". Por ello, ha advertido que "esos comportamientos no los podemos dejar sin más como si no tuvieran importancia". No obstante, ha subrayado que se trata de "expresiones minoritarias que se están produciendo de forma muy puntual y que no tienen nada que ver con el comportamiento mayoritario de la sociedad vasca que, durante este año y medio tan complicado, mayoritariamente ha actuado con responsabilidad".

Preguntado si cree que EH Bildu justifica estos incidente, el portavoz del Gobierno vasco ha rechazado valorar "si existe o no una justificación" y ha dicho que "hemos escuchado las valoraciones de unos y otros, y todos tenemos nuestra propia opinión". "Lo que sí constato es que, en el caso del Gobierno vasco, nos preocupa lo que la población piensa de nuestras decisiones, actos y pronunciamientos, e intentamos ser siempre muy claros", ha manifestado.

Y en esta cuestión que tiene que ver "con la violencia callejera que se ha producido de forma puntual en algunas lugares", la posición del Gobierno vasco, ha remarcado, es "de condena absoluta" y "no busca justificar las razones que puedan existir de estos comportamientos". "Nuestra posición es de decir claramente que en una sociedad democrática donde tiene que imperar la convivencia este tipo de actuaciones no pueden tener lugar", ha reiterado.



NUEVO CURSO ESCOLAR

Por otro lado, a tres días del comienzo del nuevo curso escolar, Zupiria ha considerado "inevitable", que en las primeras semanas y meses del curso "todavía tengamos que atender al tema de la covid". Por una parte, ha dicho, habrá que ver "cómo evolucionan los datos pandémicos que, en estos momentos, están evolucionando positivamente", pero ha considerado que, "después de un año y medio de dificultades, se nos abre un horizonte positivo".

En ese sentido, ha señalado que "podremos retomar el curso escolar de una forma más fácil que el año pasado, por la experiencia acumulada y porque existen los medios para hacerlo" y ha confiando, además, en que el nuevo curso político "sirva para curar las heridas que tenemos y para abordar todos los retos que tenemos como sociedad en este mundo cambiante y hacerlo, además, con garantías de éxito por nuestra capacidad y por los datos positivos que ya tenemos".

Sobre la vuelta a la "normalidad" en el curso escolar que ahora comienza, Zupiria ha destacado que Euskadi tiene "experiencia acumulada" del curso pasado, que se desarrolló "con normalidad" gracias al "esfuerzo enorme" de toda la comunidad escolar. "Tenemos esa experiencia acumulada, sabemos lo que hay que hacer, podemos hacerlo y se dan las condiciones para que este nuevo curso se desarrolle también como el anterior", ha asegurado.

Zupiria ha señalado que "una de las grandes diferencias" con respecto al inicio del curso pasado que da "mucha tranquilidad a toda la comunidad escolar" es que "todo el conjunto de profesores y profesionales del sistema educativo están vacunados".

Además, ha indicado que "una parte importantísima de nuestros jóvenes de más de 12 años se encuentran también vacunados o en un proceso de vacunación que finalizará en unas semanas" y, según ha apuntado, "es probable que a lo largo de los meses más próximos se aclare también lo que tiene que suceder con la vacuna para los menores de 12 años".

"Esto nos va a dar a todos una tranquilidad y va hacer que nos sintamos más seguros, lo cual es un elemento importante", ha reconocido, para advertir de que estamos ante una pandemia que está afectando "a todo el planeta y hay muchas partes donde sus ciudadanos no han tenido la posibilidad todavía de recibir vacunas y protegerse, por lo que en los próximo tiempos vamos a tener que convivir con un virus que sigue actuando y que, además, ha demostrado que tiene una capacidad importante para acabar con vidas humanas".



NORMALIZAR LA VIDA SOCIAL

Por ello, ha dicho que "el reto" para las próximas semanas y meses es, por una parte, "ir normalizando nuestra vida social", pero, por otro lado, "estar muy atentos y ver cómo convivimos con este virus que está presente en todo el mundo, y cómo lo hacemos de forma segura".

Preguntado por cuándo se dará un cambio de estrategia del Gobierno vasco en las medidas contra la pandemia y el nivel de restricciones, Zupiria ha dicho que "todo va a depender de la evolución que tengan los datos que tienen que ver con la enfermedad".

Tras destacar que gracias a la vacuna "está descendiendo el número de personas que viven con gravedad está enfermedad, los fallecidos y los efectos de gravedad" de la covid, el portavoz del Gobierno vasco ha apuntado que los indicadores que se van a tener presentes en las próximas semanas y meses serán "la incidencia acumulada, el número de casos que se den día a día, el nivel de ocupación de las UCI y de ingresos hospitalarios, y el porcentaje de población vacunada".

En unas semanas, ha señalado, se estará en un 90% de la población vacunada completamente, tal y como dijo la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, lo que para Zupiria es "un gran dato que nos debería ayudar, salvo que el virus nos de una sorpresa que no somos capaces de anticipar, a ir adoptando medidas que favorezcan una mayor normalidad en nuestras relaciones sociales".