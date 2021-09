El Gobierno vasco anuncia el cierre de los 'vacunódromos' porque a finales de mes estarán vacunados el 90% de los vascos

Los 'vacunódromos' tienen los días contados. El Gobierno vasco acometerá en un plazo "breve" un proceso de reorganización de los puntos de vacunación contra el covid-19, con el fin de adecuarlos a la situación actual y tras el último acelerón en la campaña de inmunización. Osakidetza destaca el éxito del sistema de grandes centros de vacunación, los cuales, no obstante, implican un "enorme esfuerzo logístico y organizativo", según ha explicado en su comparecencia semanal en el Parlamento Vasco la consejera de Salud, Gotzone Sagardui.

Ya solo quedan 200.000 personas pendientes de vacunar en Euskadi, fundamentalmente en los tramos de edad entre 12 y 40 años, por lo que es inevitable ir clausurando recintos concebidos para inyectar miles de dosis diarias cuando la población que había que proteger era prácticamente el 80% salvo los más mayores y vulnerables.



Sin embargo, Osakidetza apela a la calma. "Las citas facilitadas actualmente se producirán en los lugares ahora habilitados y si en algún caso tenemos que reajustar alguna cita, será Osakidetza quien lo comunique a la persona que tiene la cita de vacunación". ¿Qué mayor seguridad que esa?, ha preguntado Sagardui. "Si hay que hacer alguna reorganización se informará personalmente al afectado. Todo ello con el objetivo de tener el 90% con la primera dosis antes de final de septiembre".



GESTIÓN DE RECURSOS

En este sentido, Salud deja muy claro que si no se recibe ninguna modificación es porque la cita se mantendrá en el sitio fijado. En este punto, Sagardui recuerda que durante los primeros días de agosto no se administraron puntualmente vacunas en Illumbe, La Casilla o el BEC "porque los volúmenes de antídotos no requerían de ese espacio. Y a las personas que debían vacunarse se les informaba a donde debían dirigirse. A eso se le llama gestión de recursos".

En este sentido, la propia consejera explicó a DEIA el pasado domingo que cuando se cerraron esos vacunódromos fue porque "aquellos días no eran necesarios recintos tan grandes porque no había disponibilidad de dosis. Si no tienes un número significativo, no tiene sentido tener habilitados espacios pensados para 5.000 vacunas al día, como el BEC. En las siguientes semanas, ya veremos cuál es el procedimiento a seguir. Pero cuando llegue el momento habrá que adecuar los dispositivos".

El próximo cierre ordenado de los vacunodrómos es inevitable habida cuenta de los avances en el proceso de vacunación, ya que, según señalan los últimos datos, el 87,3% de los ciudadanos de Euskadi mayores de doce años han recibido al menos una dosis de la vacuna, mientras que el 79,8% han completado la pauta vacunal.

La consejera ha reanudado este miércoles, tras el parón estival, sus comparecencias semanales ante la Comisión de Salud del Parlamento Vasco para informar sobre la evolución de la pandemia.

Sagardui ha destacado que la situación epidemiológica ha cambiado de forma "importante" respecto a su última comparecencia parlamentaria antes de las vacaciones, que se produjo el 21 de julio.

Aquella jornada, la tasa de incidencia acumulada de la covid-19 en 14 días era de 682 casos por 100.000 habitantes, una cifra que siguió escalando hasta alcanzar los 873 casos del 30 de julio. Los datos aportados este miércoles por el Departamento de Salud sitúan la tasa actual en 312,81.

"Vamos bien; pero la pandemia sigue entre nosotros, contagia a muchas personas, un porcentaje de las cuales ha de ser hospitalizada, y desgraciadamente hay personas que fallecen", ha manifestado la consejera, que ha recordado que en la última semana han muerto 25 personas en Euskadi por causa del coronavirus.



"OPTIMISMO" Y "PRUDENCIA"

Sagardui ha afirmado que existen motivos para el "optimismo", dada la mejora de los datos epidemiológicos, pero ha reiterado su llamamiento a mantener la "prudencia" y las medidas preventivas, porque la pandemia "sigue cobrándose vidas".

Según ha explicado, si se mantiene el ritmo actual, podría completarse el proceso de vacunación para el "grueso" de la población de más de doce años "en unas pocas semanas".

Sagardui ha afirmado que la población diana pendiente de vacunar "se está reduciendo rápidamente", y ha anunciado que en un plazo "breve" se iniciará un proceso de "reorganización" de los puntos de vacunación, con el fin de "acomodarlos a la nueva situación".