El Gobierno vasco quiere empezar el curso escolar con el alumnado vacunado

El consejero de Educación del Gobierno vasco, Jokin Bildarratz, calificó la pasada semana al curso académico recién finalizado. "La nota ha sido de sobresaliente. El 9,9 indica que tenemos elementos de mejora". Y ese elemento de mejora pasa por iniciar la vacunación a los menores de edad que estudian Bachillerato, Educación Secundaria y Educación Primaria. Así que el Departamento de Salud que dirige Gotzone Sagardui cogió ayer lunes el reto y fue la propia consejera la que también reveló que dentro del Ejecutivo de Lakua tienen sobre la mesa "la oportunidad de iniciar el curso que viene lo mejor posible, creando defensas en el entorno escolar". Sagardui expresó en una entrevista concedida a Onda Vasca su deseo de que "ojalá podamos empezar ese curso escolar con esa población vacunada o, al menos, iniciado ese proceso de vacunación. Si no, lo haremos tan pronto como sea posible".

La consejera hizo esta reflexión ya que el colectivo de adolescentes que aún no ha recibido ninguna dosis anticovid es uno de los que registra mayor movilidad e interacción social, lo que supone una preocupación para el Gobierno de Iñigo Urkullu, cuyo gabinete lleva "tiempo" con este tema sobre la mesa.

Sagardui también adelantó que su Departamento tiene ya pautado el plan de vacunación para los tres meses de verano, lo que le permitió asegurar que "nadie va a quedar sin vacunar en Euskadi en cuanto dispongamos de dosis". Y este condicionante es el que le impidió asegurar que allá por el próximo septiembre la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) podrá alcanzar la inmunidad de grupo, ya que "todo dependerá del número de vacunas que se reciban". En este sentido la consejera desveló que esta semana llegarán dosis "en cifras similares" a las de la semana pasada.

Euskadi vacuna a desplazados

Otro apartado que suscita polémica, ahora que llega el tradicional periodo vacacional del verano, es el de la posibilidad de vacunarse en una comunidad distinta a la de la residencia habitual. Sagardui explicó que "Euskadi sí está vacunando a desplazados", que son aquellas personas de cualquier comunidad que está durante más de un mes fuera de su lugar de residencia y que solicita al servicio de Salud el traslado de su expediente.

Sin embargo, la consejera diferenció a este colectivo del que disfruta de periodos vacacionales "más cortos" y advirtió a los integrantes de este grupo que los que prioricen su salida de vacaciones y posterguen la vacunación serán inmunizados "más tarde dentro del desarrollo normal del calendario vacunal, ya que, en su opinión, es perfectamente compatible "compaginar" la vida familiar y vacacional con el proceso de vacunación.

Sagardui no tuvo reparos en reconocer que, aunque el año próximo no habrá distribución de viales de AstraZeneca, ya que la Unión Europea decidió no prorrogar el contrato con la farmacéutica anglosueca debido a sus continuos incumplimientos de contrato, sí que hay 277.000 personas en la CAV que recibieron la primera dosis del preparado diseñado en la Universidad de Oxford y que aún deben completar su segunda dosis.

Cuando faltan cuatro días para que el uso de la mascarilla en lugares abiertos deje de ser obligatorio, la consejera de Salud mostró su cautela por una medida tomada en una situación "buena", aunque, en su opinión, "no es la deseada", ya que esta llegará cuando la tasa de incidencia sea de sesenta casos "y todavía estamos un poco lejos de ello".

Pese a todo, Sagardui también diferenció la posibilidad de "estar solos o con familiares" que estar en espacios exteriores, "pero con una gran acumulación de gente" que provoca un "mayor riesgo de transmisión". Ante esta tesitura, la responsable de Salud recordó que "todavía hay que ir paso a paso", porque aunque la mayoría de la población afronte la situación "en la mayor de las normalidades, la pandemia sigue aquí".

Pase a Iparralde



Sagardui no eludió la polémica suscitada después de que muchos ciudadanos vascos hayan cruzado la muga para adelantar su proceso de vacunación en Baiona o Biarritz, cuya actitud calificó de "respetable", aunque sí mostró su sorpresa porque desde el Gobierno francés nadie les hubiera comunicado que las autoridades sanitarias galas ofrecen esa oportunidad. La consejera confirmó que las relaciones entre el Gobierno vasco y los diferentes ministerios galos "son cordiales y habituales", pero "sin embargo esta noticia nos ha llegado a través de personas que se han enterado de ello y nos lo han comentado y luego, a través de los medios de comunicación".

Tras reiterar que la decisión de los que cruzan la muga para vacunarse es totalmente "respetable", Sagardui reconoció que esas mismas personas trasladan al Gobierno vasco "una gran cantidad de dudas" que su departamento no tiene capacidad de responder. La más frecuente es la que hace referencia a cuándo recibirán la segunda dosis, si no les han dado cita para ello, a lo que la consejera adujo que esa pregunta debería ser respondida por aquel que "da esas primeras citas". También surgen interrogantes entre los expedicionarios con respecto sobre cómo recogen sus historias clínicas estas vacunaciones en el extranjero o cómo se emite el pasaporte covid y que Sagardui reconoció que "no podemos responder porque no teníamos noticia ni estaba previsto que esto iba a suceder".

Sin embargo, los responsables sanitarios de Iparralde exigen desde ayer lunes a quienes cruzan la frontera que demuestren cuál es su vínculo con el país vecino, con lo cual esta artimaña quedó desactivada. Para ello, los que quieren vacunarse deben mostrar su certificado de residencia o la carte vitale, que les identifica como usuarios del sistema nacional de salud francés. Lo que sí garantizan las autoridades galas es la segunda dosis a quienes hayan recibido la primera.

Vacunación estudiantil

Seis comunidades favorables. Seis comunidades autónomas –Extremadura, Castilla y León, Baleares, Catalunya, Andalucía y Aragón– anunciaron su intención de vacunar a los escolares mayores de 12 años antes del inicio del próximo curso escolar.

Dos, en centros educativos. Las únicas comunidades que han puesto sobre la mesa la posibilidad de vacunar en los propios centros educativos son Catalunya y Baleares, pero ambas reconocen que esto solo podría ocurrir a partir de septiembre, ante la inoperatividad de los centros en agosto.

Tres grupos de edad. La Comisión de Salud Pública, en la que se encuentran representados del Ministerio de Sanidad y de las autoridades sanitarias autonómicas, aprobó el pasado día 15 la vacunación de tres nuevos grupos: grupo 11, (de 30 a 39 años; grupo 12, de 20 a 29 años, y grupo 13, de 12 a 19 años.

Erasmus. En cuanto a la vacunación de los estudiantes del programa Erasmus, que van a estudiar fuera, las autonomías que se han mostrado a favor de poner en marcha un plan de vacunación son Andalucía, Catalunya y Extremadura.