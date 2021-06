Educación presenta un proyecto educativo público desde Infantil a la Universidad para Zorrotzaurre

El Departamento de Educación del Gobierno vasco ha trasladado al Ayuntamiento de Bilbao una propuesta concreta para implantar en Zorrotzaurre una oferta educativa pública integral, desde el nivel de Educación Infantil a la Universidad. Así lo adelanta a DEIA el consejero de Educación Jokin Bildarratz. "Justamente estamos trabajando junto con el Ayuntamiento para que todas las capas del sistema educativo público estén en Zorrotzaurre: Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, el Centro de Investigación e Innovación Aplicada a la FP (Teknika), un polo de inteligencia desde y para la educación, hasta la universidad, con un proyecto que estamos trabajando con la UPV/EHU", afirma Bildarratz.

El Master Plan diseñado por la prestigiosa arquitecta Zaha Hadid definía Zorrotzaurre como una isla para vivir, trabajar y disfrutar. Por ahora, Zorrotzaurre va en camino de cumplir las dos últimas metas gracias a la coexistencia de tres universidades privadas y numerosas actividades creativas (Hacería, Swap, Pabellón 6, Zirkozaurre...). Y cuando se logre aglutinar formación universitaria y una comunidad de personas tractoras de iniciativas empresariales innovadoras, ese trozo de tierra entre Deusto y Zorrotza pasará a ser la Isla del Talento. Además, la reciente salida al mercado de las primeras viviendas hace que la premisa de vivir en Zorrotzaurre sea cada vez más verosímil.

Pero la idea de un nuevo barrio no es creíble sin servicios públicos que atiendan las necesidades de los futuros vecinos: centro de salud, colegios, equipamientos deportivos... Por eso, el anuncio realizado por el consejero de Educación representa un antes y un después en este proyecto estratégico, tal y como reconoce el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto.

"La oferta del Departamento de Educación –dice– supone dar carta de naturaleza a Zorrotzaurre. Zorrotzaurre ya no es una idea en el imaginario, sino una realidad que estamos construyendo cada día y que cada año va a ir avanzando como un barrio más de Bilbao, con los servicios que los ciudadanos de la villa necesitan".

El consejero confirma que sigue adelante el plan de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) para extenderse en la isla. Pero deja en el aire si se creará el anunciado Polo jurídico y económico, como ampliación de la Facultad de Economía y Empresa de Sarriko, o si finalmente el proyecto se especializará en otros ámbitos. "Esta semana tengo una reunión con la rectora para hablar del tema, después de semanas de trabajo. Yo todavía no quiero avanzar mucho en este sentido porque la UPV/EHU tiene sus propias reflexiones. Ya veremos cómo se desarrolla y dónde marca sus prioridades la universidad. Lo que es importante, y nunca había dicho hasta ahora, es que vamos a estar, el Departamento de Educación va a poner en Zorrotzaurre una piedra desde Infantil a la Universidad".

Polo jurídico y económico

A principios de 2018 la universidad presentó al Consistorio una propuesta que retomaba la idea original del Plan de Desarrollo del Campus de Bizkaia 2005-2010 –y de sus posteriores revisiones– para crear un Polo económico y jurídico en Zorrotzaurre. Incluiría Económicas en Sarriko, el traslado de la Facultad de Derecho y Relaciones Laborales del campus de Leioa, quizás también Ciencias Sociales y no se descartaba la creación de un centro de I+D+i en estos ámbitos al estilo del Centro Maria Goyri, en el campo de la Biotecnología. La exrectora Nekane Balluerka, en su última etapa al frente de la UPV/EHU, reactivó las conversaciones con el Ayuntamiento. Aquel intento no cristalizó en nada preciso, entre otros motivos, porque la UPV/EHU tiene comprometida su capacidad inversora el próximo lustro con las obras de la nueva Facultad de Medicina y Enfermería de Basurto, que costará 52 millones de euros.

La actual rectora, Eva Ferreira, ha tomado el testigo de la que podría ser la ampliación definitiva del campus de Bizkaia la próxima década, aunque a día de hoy sigue sin tomar forma. "Por el momento no se ha concretado el proyecto de la UPV/EHU", según el alcalde Aburto, quien reafirma su interés en que la universidad pública esté en la isla. "Me he reunido con la actual rectora, con Eva Ferreira, y con Gorka Moreno, el vicerrector del Campus de Bizkaia, y les hemos manifestado nuestro interés. En estos momentos tenemos tres universidades en la isla como son Digipen, el Centro Superior de Diseño Kunsthal y Mondragon Unibertsitatea y como institución pública nos encantaría tener un proyecto con la universidad pública".

En declaraciones a este periódico, el vicerrector Moreno asegura que la presencia de la UPV/EHU en Zorrotzaurre es "una decisión estratégica para nuestra institución". Según apunta, el objetivo fundamental del proyecto será el de "enlazar las dos áreas de la universidad pública vasca que se emplazan a uno y otro lado de la ría, constituyendo de ese modo un campus urbano y configurando un eje universitario de generación y transmisión de conocimiento en educación, economía, salud, tecnología... Debemos concretar todos los aspectos de la propuesta, pero esta se halla ya en camino".

Una forma de hacer barrio



Aunque importante, lo verdaderamente crucial del anuncio de Bildarratz es que Zorrotzaurre tendrá una oferta educativa pública integral, fruto del trabajo discreto entre el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Bilbao. En este sentido Aburto aclara: "Estamos haciendo un trabajo extraordinario para Zorrotzaurre, donde va a haber 5.000 viviendas y a futuro va a ser un barrio con más de 15.000 personas viviendo en ese entorno". Y como nuevo barrio de Bilbao, añade, "va a necesitar servicios y equipamientos, y uno de los principales es el servicio educativo. Por lo tanto, garantizar que la gente que vaya a vivir a ese barrio, vaya a tener un servicio educativo de proximidad tanto si es Primaria, Secundaria, FP o Universidad, es una grandísima noticia que está en línea con nuestra idea de que los servicios estén lo más cerca posible de la ciudadanía".





Escolares de Iruarteta Eskola celebrando el fin de curso. Foto: Oskar González

Para el alcalde de Bilbao, la propuesta de Educación "es una forma de hacer barrio y de hacer ciudad" y además "es una forma de visualizar que Zorrotzaurre es un proyecto que avanza. Las viviendas de la punta norte ya se están comercializando y nosotros tenemos que ir dando los pasos para que la gente que vaya a esas viviendas tenga la garantía de que va a tener un servicio educativo adecuado".

En estos momentos el Ayuntamiento está estudiando cuáles son las parcelas disponibles en las que irán cada una de las instalaciones educativas. Eso sí, no hay fechas. En esta línea, el alcalde tira de prudencia: "No se puede hablar de una fecha concreta, sino de realidades que se van a ir desarrollando, de la misma manera que tenemos al Centro Superior de Diseño, a Digipen y a Mondragon Unibertsitatea funcionando y creciendo el año que viene. Lo importante es que Zorrotzaurre siga avanzando. ¿Qué puede tardar? Pues puede tardar 15 años en consolidarse".

