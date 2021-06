Beatriz Zimmerman pide alargar la búsqueda de su hija y de Tomás Gimeno

El portavoz de la familia de Beatriz Zimmerman, Joaquín Amills, ha emitido un comunicado en el que solicita que las labores de búsqueda de Anna y su padre Tomás Gimeno que realiza el buque oceanográfico Ángeles Alvariño en la costa de Tenerife no se paralicen.

Además, han lanzado una campaña de firmas a través de la plataforma 'Change.org' que ha recogido ya más de 46.000 firmas.

La familia sostiene que para "poder cerrar este horroroso crimen" hay que encontrar el cuerpo de Anna y el de su padre -presunto asesino-, y confiesa que la posible marcha del buque les deja "perplejos y angustiados".

Por ello, suplican que las labores de búsqueda de los cuerpos no cesen hasta que estén avaladas por la Guardia Civil y estén revisadas todas las posibles ubicaciones "de forma exhaustiva" y no finalicen por motivos laborales, económicos o técnicos.

"La familia de Olivia y Anna no podrá tener paz hasta recuperar el cuerpo de la pequeña y sobre todo el del presunto asesino, sería ello un dolor, angustia y horror añadido en este caso a la víctima que es Beatriz Zimmerman ante la remota idea de que semejante monstruo siga con vida", concluye el comunicado.

La Delegación del Gobierno en Canarias informó ayer de que el buque prolongará algunos días más su trabajo en la isla al tiempo que la Guardia Civil realizan gestiones en el ámbito civil para poder disponer de soluciones tecnológicas que permitan sustituir al buque en las labores de rastreo.