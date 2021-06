Así será el nuevo DNI 4.0

El pasado día 2 de junio se presentó en Móstoles (Madrid) el DNI 4.0, la nueva versión del DNI electrónico, que será de obligado cumplimiento para todos los Estados de la Unión Europea a partir del próximo 2 de agosto.

Este nuevo modelo de documento de identidad se enmarca en el Programa de Identidad Digital de la Policía Nacional, financiado con fondos de la UE y que cuenta con una dotación global de 25 millones de euros.

La Policía Nacional, junto con La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, ha diseñado un soporte que incluye características materiales, técnicas, de seguridad, funcionales y de usabilidad acordes con las necesidades que solicita la ciudadanía en la era digital.

Entre los cambios introducidos, el nuevo DNI incluye la denominación en inglés 'National Identity Card'. En el anverso, se ha añadido también el código de dos letras del Estado miembro (ES en el caso de España), impreso en negativo en un rectángulo azul y rodeado de doce estrellas amarillas.

Parte frontal del nuevo DNI. Policía Nacional

Entre sus mejoras, el nuevo DNI 4.0 cumpliría con el estándar LDS2 de pasaportes y estaría optimizado para cumplir con las certificaciones de interoperabilidad y seguridad reguladas en la UE. También incluirá un microchip con arquitectura ARM Cortex M y mejoras en la tecnología NFC.



Digitalización



La Policía Nacional ha anunciado que se encuentran desarrollando una app móvil que permitirá a los ciudadanos usar el DNI desde su smartphone mediante sus dispositivos Android y iPhone. Es decir, ya no será necesario llevar el documento de identidad físico por la calle, sino que en términos legales valdría con enseñarlo directamente desde el móvil.

Esta aplicación ofrecerá una experiencia similar a la que nos permite disfrutar la Dirección General de Tráfico, que ya ha dado un paso adelante con miDGT, para que los conductores puedan llevar el carnet integrado en la aplicación, eliminando la necesidad de portar el original físicamente.

Aunque aún no se han dado pistas al respecto, todo indica a que mediante la aplicación del DNI en el smartphone se podrán realizar distintos trámites con administración, además de servir como documento de identificación en sustitución del DNI físico.

Parte reversa del nuevo DNI. Policía Nacional

NO SERÁ NECESARIO LLEVAR FOTOGRAFÍA

Una de las principales novedades, es que no sería necesario llevar una fotografía física para sacarnos o renovar el DNI, sino que podrán ser los propios funcionarios los que realicen las fotos en el momento de la renovación. El diputado del PNV Mikel Legarda ha pedido a Marlaska que reconsidere su postura y se fije en países como Francia, donde su documento se expide teniendo en cuenta a un sector de la fotografía que tiene este trámite como "vital para equilibrar sus cuentas".

"Está a tiempo de marcar la diferencia", ha dicho Legarda, emplazando a Marlaska a que se reúna con el sector porque sería una "amarga paradoja" que los fondos europeos repercutieran negativamente en los profesionales de la fotografía. Sin embargo, el ministro del Interior ha defendido que "si el desarrollo tecnológico lo permite", no será él quien no abarate el precio para el conjunto de la sociedad.



DNI Exprés

En los próximos meses está previsto también el lanzamiento del DNI Exprés, un sistema de expedición semiautomático que reducirá los tiempos de espera en las renovaciones ordinarias e incrementará la seguridad obteniendo la fotografía al instante; el aumento del número de Puestos de Actualización Desasistida del DNI electrónico, para facilitar al ciudadano la renovación de los certificados digitales; y el pago de tasas mediante tarjeta bancaria.