Osakidetza comienza a citar para vacunar a los menores dependientes de 12 a 16 años

La consejera de Salud del Gobierno vasco, Gotzone Sagardui, ha anunciado que Osakidetza ha comenzado a citar para la vacunación frente a la covid-19 de los 252 menores vascos de entre 12 y 16 años que presentan un grado III de dependencia, como acordó este pasado martes la Comisión de Salud Pública, y ha precisado que todavía no se ha autorizado la vacunación de la población general de 12 a 18 años.

La Comisión de Salud del Parlamento Vasco ha acogido este miércoles la comparecencia de la consejera de Salud para informar de la situación epidemiológica de Euskadi, que se encuentra por debajo de los 150 casos por cada 100.000 habitantes.

Sagardui ha reconocido que los acuerdos alcanzados este pasado martes en el seno de la Comisión de Salud Pública respecto a la campaña de vacunación frente a la covid-19 "pueden llevar a confusión a la ciudadanía".

Por ello, ha aclarado que "dado el alto ritmo de vacunación y teniendo en cuenta que los grupos de edad son cada vez menos numerosos por la inversión de la pirámide de población", lo que se acordó fue establecer la prioridad de vacunación para el conjunto de los grupos de edad que faltaban por definir, desde los 39 hasta los 19 años.

Asimismo, ha recordado que se decidió que cuando se está cerrando la vacunación de un grupo de edad, por ejemplo, la actual década de 40 a 49 años, se pueda iniciar la cita de personas de 39 años o menos "para poder cumplimentar las agendas más fácilmente y no ralentizar el proceso de vacunación".

Sagardui ha precisado que esto va a suponer "solapar las décadas", como hizo Euskadi con las de 50 y 40. También se decidió autorizar la vacunación preferente de menores de edad, de los 12 a 16 años, que tengan grandes dependencias y enfermedades graves.

"Hoy Osakidetza está procediendo al llamamiento de las 252 personas entre 12 y 16 años que tienen un grado III de dependencia reconocido", ha informado, antes de precisar que esta autorización de vacunación "no se refiere al conjunto de la población de 12 a 18 años".

La consejera ha insistido en que la Comisión acordó seguir con la vacunación por décadas, pero pudiendo solapar estos colectivos con el objetivo de no detener el proceso de vacunación.



Mensaje de prudencia

A pesar de la "enorme mejoría" que se ha producido en todos los parámetros que marca el Plan Bizi Berri III para medir la incidencia la pandemia en Euskadi, ha reiterado un "mensaje de prudencia" a toda la población.

"Todos sabemos cuáles son las medidas de prevención que debemos seguir manteniendo porque, a pesar del avance de la vacunación, las vacunas no impiden la transmisión del virus", ha recordado.

Los grupos de la oposición han reclamado a la consejera la flexibilización de las medidas y Sagardui ha subrayado la necesidad de "consolidar" los datos de descenso de la incidencia, recordando que el Consejo Asesor del LABI no ha adoptado las medidas de prevención de la covid-19 "de forma automática". "Como no se ha hecho hasta ahora, no se va a hacer ahora", ha insistido.

Sagardui ha recordado que a través del informe que emita la Comisión Técnica del LABI, "el lehendakari llamará al Consejo Asesor del LABI para, en el ejercicio de cogobenanza, con todas las instituciones presentes, se adopten las medidas que se consideren, basándose en la hoja de ruta del Plan Bizi Berri III".

"No me cabe duda de que la comisión técnica del LABI, en el seguimiento diario que hace de la pandemia, hará las propuestas más adecuadas y contemplará la evolución positiva de la pandemia", ha indicado.



Incidencia de la pandemia

La consejera ha destacado que bajar de la tasa de 150 casos por 100.000 habitantes "supone un cambio de escenario de transmisión tensionada a moderada, lo que abre nuevas perspectivas y posibilidades para seguir normalizando la actividad de las personas".

"Hace meses que no estábamos en esta situación y nunca como ayer, haciendo más de 8.000 pruebas diagnósticas, se obtuvo un porcentaje de incidencia tan bajo", ha subrayado.

Sagardui ha afirmado que los datos de este miércoles "vienen a confirmar y a consolidar esa tendencia a la reducción de la incidencia de la pandemia".

En concreto, durante la jornada de este pasado martes se han realizado 7.236 pruebas diagnósticas y se registraron 146 nuevos casos de covid-19, cuatro más que un día antes, con lo que la tasa de positivos respecto a las pruebas practicadas ha subido al 2%, pero sigue bajando la incidencia acumulada, que se sitúa en 137 casos por 100.000 habitantes en 14 días, casi diez puntos menos que el lunes.

También ha señalado que el número reproductivo básico, que mide a cuántas personas contagia cada caso positivo, "desde junio está por debajo de 1" y este miércoles se encuentra en el 0,82.

En este sentido, ha subrayado que esta situación es "resultado del comportamiento ejemplar de una inmensa mayoría de la ciudadanía que, a pesar del cansancio, entiende que Euskadi está en un momento crucial por la reducción de contagios, una situación que, unida a la campaña de vacunación, nos presenta ante un escenario esperanzador". No obstante, ha recordado que el objetivo sigue siendo llegar a una incidencia inferior a los 60 casos por cada 100.000 habitantes.

La consejera ha subrayado que la situación epidemiológica se ha traspasado al ámbito asistencial. "También estamos en condiciones de dar buenas noticias porque Osakidetza ha pasado al escenario dos de los cinco del plan de contingencia", ha recordado.

Actualmente hay 259 camas abiertas en las UCI y 54 personas con covid-19 ingresadas en estas unidades. "Después de siete meses en el escenario tres, desde noviembre, hemos llegado al tan ansiado escenario dos, otro paso hacia la normalización", ha insistido.

También ha detallado que ayer se registraron 23 ingresos nuevos en la red hospitalaria de Osakidetza, y hoy hay 84 personas ingresadas en planta covid-19 positivo. "Son datos esperanzadores, fruto del inmenso esfuerzo que está realizando la sociedad en su conjunto y, por supuesto, del ingente trabajo que están realizando las y los profesionales de Osakidetza en el proceso de vacunación", ha afirmado.



Campaña de vacunación

La consejera ha expresado su agradecimiento "a todos los trabajadores y trabajadores de Osakidetza por la enorme labor que están haciendo para sacar adelante el plan de vacunación".

Según ha informado, en Euskadi se han puesto 1.726.918 dosis desde que comenzó la campaña de vacunación. El 58,3% de la población vasca ha recibido la primera dosis y el 39,2% ha completado la pauta.

Asimismo, ha recordado que en este momento, además de administrar la segunda dosis, Osakidetza sigue ofreciendo citas para la primera vacunación en el tramo de 40-49 años "y la mayoría de OSI están vacunando ya a menores de 45 años".

Tras reconocer que esta semana se está produciendo un "cierto recorte en el abastecimiento de las diferentes fórmulas de la vacuna", ha dicho que se ha producido un retraso en la llegada de las 14.400 dosis de Moderna -que en lugar de llegar el viernes pasado llegaron este lunes- y ha habido una nueva reducción del 12% sobre las vacunas previstas de Pfizer.

"Esta semana han llegado 112.320 dosis de Pfizer, cuando teníamos que haber recibido 127.000. Ayer llegaron 18.700 de AstraZeneca y estamos a la espera ante 6.100 dosis de Janssen", ha detallado.