Osakidetza reabre la vacunación a menores de 65 que no consiguieron cita

Osakidetza comenzará este miércoles al mediodía a enviar SMS a aquellas personas entre 61 y 65 años que en su momento no pudieron vacunarse con AstraZeneca debido al agotamiento de las dosis. Se comenzará por el grupo de 64 y 65 años para en los días siguientes continuar con el resto del colectivo.

Así lo ha confirmado a este periódico el departamento de Salud del Gobierno vasco, que lanza un mensaje de tranquilidad a aquellas personas que por diversas circunstancias no pudieron recibir la vacuna en el momento de ser convocados por primera vez. Y es que "la buena respuesta" de la población vasca a la vacunación está haciendo que las citas se agoten antes de lo previsto.

En el caso de la AstraZeneca, a pesar de todas las dudas que se han generado en torno a la vacuna, en Euskadi se utilizaron la totalidad de las dosis, casi 150.000, en Semana Santa para personas de menos de 65 años y ciertos colectivos esenciales. La alta demanda hizo que muchas personas no pudieran conseguir su cita en la aplicación web a pesar de haber sido convocados por SMS, para las que se abre desde este miércoles una segunda ronda.

Algo similar ha ocurrido con el grupo de entre 70 y 79 años, que comenzó la vacunación este pasado fin de semana. Para este colectivo ya se están volviendo a enviar citaciones vía SMS de cara a obtener una segunda cita.

Por otro lado, el departamento de Salud no aclara qué ocurrirá con quienes por diversos motivos se encuentren fuera de Euskadi y no puedan acudir a la llamada de Osakidetza. La poca antelación con que se envía la citación y las restricciones del covid no permiten regresar con facilidad a por ejemplo a quienes se encuentran trabajando en el extranjero y por motivos clínicos deben ser vacunados con prioridad.