El PNV dice que con el fin de estado de alarma Euskadi queda "desprotegida"

El PNV ha advertido de que con el fin de estado de alarma, Euskadi quedaría "desprotegida", mientras que su socio de Gobierno, el PSE, ha defendido que existen "herramientas" para encarar la situación. Además, la formación socialistas ha matizado que el Gobierno central no ha dicho "en ningún momento que el estado de alarma tocará a su fin sí o sí en mayo".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, las formaciones con representación en la Cámara vasca han analizado el impacto de la pandemia de covid-19 y el proceso de vacunación, entre otras cuestiones.

En este sentido, el parlamentario del PNV Luis Javier Telleria ha defendido que si los técnicos del LABI apuestan por no endurecer las medidas restrictivas mientras no suban los contagios, se deberían mantener las actuales por ser "suficientes".

A su entender, "apretar más no aportaría más cosas" y ha apostado por "valorar el beneficio y el perjuicio" que se puede generar con un endurecimiento de las medidas. "En este momento, lo razonable es mantener lo que tenemos, que ya es bastante", ha añadido.

Por otro lado, ha señalado que, de materializarse el fin del estado de alarma en mayo, según el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Euskadi queda "bastante desprotegida y nos quedaría la alerta sanitaria que nos limita mucho y nos retrasaría las toma de decisiones".

"El armazón jurídico del estado de alarma es bastante seguro, aunque los jueces han anulado decisiones del propio Gobierno Vasco... Quedaríamos absolutamente desprotegidos y se haría una transferencia de la capacidad de gestión del ejecutivo o legislativo al poder judicial", ha lamentado.

Por ello, ha valorado que se esté tramitando por la vía de urgencia una ley antipandemias en Euskadi para tener un "armazón jurídico" que permita tomar decisiones en lo referido a confinamientos y horarios restringidos. "Espero que Sánchez se lo repiense y espere a ver la evolución de los contagios hasta el 9 de mayo", ha añadido.



PSE-EE

Desde el PSE, el portavoz parlamentario, Eneko Andueza, ha afirmado que la "mejor medicina" para superar la actual situación es "la prudencia y la responsabilidad individual".

Asimismo, ha asegurado que Euskadi cuenta con "herramientas suficientes" para hacer frente a la situación generada por la covid-19, pero, "aun así, y en previsión de que acabe el estado de alarma", ha valorado que el País Vasco podrá contar con una herramienta a través de la ley antipandemias, "que dota a la Comunidad de más posibilidades para tomar determinadas decisiones".

"Las decisiones que se toman se hacen desde criterios técnicos y creo que son suficientes, pero si vemos que la resaca de la Semana Santa o los partidos de Copa dispararan los casos, no habrá reparos en tomar más medidas", ha argumentado.

Asimismo, ha precisado que el Gobierno central no ha dicho "en ningún momento que el estado de alarma tocará a su fin sí o sí en mayo". "Habrá que valorar y calibrar la actitud de los partidos en el Congreso; quién va a remar con el Gobierno para superar esta situación y quién va a hacer cálculos políticos para intentar derrocarlo", ha insistido.

No obstante, ha argumentado que las Comunidades tienen "herramientas y capacidad de tomar decisiones", principalmente en la estrategia de vacunación. Por último, ha afirmado que se está intentando ser "muy garantista y prudente" para que los problemas que pueda generar la vacuna de AstraZeneca sean "los menores posibles".



EH BILDU

En nombre de EH Bildu, su parlamentario Mikel Otero ha instado a mantener las medidas de que sí funcionan, como las restricciones de movilidad y saber "dónde nos estamos contagiando". "No es posible que no sepamos dónde se producen gran cantidad de contagios", ha resaltado, para añadir que "tenemos instrumento suficientes más allá del estado de alarma o no, y no se puede intentar hacer relajar las medidas cuando los datos mejoran un poco".

Pos su lado, el parlamentario de Elkarrekin Podemos David Soto ha coincidido con el representante de la izquierda abertzale en denunciar que se desconozcan los ámbitos de exposición a la pandemia en Euskadi. "Difícil será el cotejo, si no sabemos dónde la gente se está contagiando realmente", ha dicho, para lamentar que esto evita el elemento de la prevención.



PP+Cs

Desde el grupo PP+Cs, la parlamentaria Laura Garrido ha manifestado que, además de apelar a la responsabilidad individual, la medida "más eficaz" para luchar contra el virus es vacunar.

En este sentido, se ha congratulado por el hecho de que "por fin se haya dado algo de brío al ritmo de vacunación" en Euskadi, ya que el Gobierno Vasco "no estaba en el camino correcto con su plan". "Ahora se ha decidido hacer una reserva estratégica más lógica y se ha acelerado el ritmo", ha constatado.

Por otro lado, ha expresado que "no está demostrado que los contagios estén vinculados a que la hostelería está abierta" y ha incidido en que alrededor de un 70% de ellos se producen "en el entorno familiar, en los domicilios, por lo que no se puede criminalizar al sector hostelero".

Además, ha denunciado las aglomeraciones que se produjeron con motivo de la final de Copa y ha sostenido que esas situaciones se debían haber evitado por parte del Gobierno vasco, que debiera haberlo previsto.

Por último, ha criticado que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, realice "declaraciones y anuncios fuera de contenido" con el único objetivo de "quedar bien ante la opinión pública". "Seguramente en el último momento aparecerá y dirá que se prorroga el estado de alarma porque se lo han pedido todos", ha añadido.

Finalmente, la representante de Vox, Amaia Martínez, ha alertado de que Euskadi es "una de las comunidades peores en la gestión de la pandemia" y ha acusado al Gobierno vasco de hacer de la "improvisación e imprevisión" su forma de actuar.

"Hay personas con comportamientos irresponsables, pero no somos la mayoría, que hacemos lo que nos mandan. Otra cosa es que confiemos en quienes toman las decisiones", ha concluido.