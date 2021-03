Cinco detenidos y 120 denunciados por incumplir la normativa

En las últimas horas, la Ertzaintza ha arrestado por presuntos delitos de atentado a agente en Bilbao a tres varones, dos de ellos tras ser identificados bebiendo en la vía pública y otro más cuando se encontraba en una habitación de un hotel. En la capital alavesa, una mujer ha sido detenida tras agredir a un ertzaina en un local de hostelería y otro varón también arrestado por enfrentarse a una patrulla cuando transitaba de madrugada por la calle. Además, entre otros incidentes destacables registrados en Euskadi, a ciento veintidós personas se les ha propuesto para sanción por cometer infracciones a las normas establecidas contra el coronavirus.

La primera detención tuvo lugar poco antes de las nueve de la noche en un céntrico establecimiento de hostelería ubicado en Gasteiz. Allí se encontraban una treintena de personas que no portaban mascarilla, no mantenían la pertinente distancia y en grupos de más de cuatro. Una de ellas, una mujer de 43 años de edad, se negó en reiteradas ocasiones a identificarse llegando en un momento dado a golpear a dos agentes, por lo que fue detenida por un delito de atentado. Uno de los ertzainas ha precisado de asistencia sanitaria. A las citadas personas, incluido el responsable del establecimiento, éste por no hacer cumplir las medidas preventivas, se les han instruido más de ochenta sanciones.

Hacia las dos de esta madrugada, un individuo de 36 años ha sido interceptado cuando transitaba por una calle de Gasteiz sin su correspondiente mascarilla. Al indicarle que iba a ser propuesto para sanción, ha arremetido contra la patrulla y ha sido arrestado. Un ertzaina ha tenido que ser atendido en un centro hospitalario.

Tres detenidos más en Bilbao

En la noche de ayer, sábado, hacia las diez, cinco personas fueron sorprendidas bebiendo en la zona de El Arenal en Bilbao. Dos hombres, ambos de 28 años de edad, mostraron una actitud despectiva y llegaron a golpear a los efectivos policiales, quienes procedieron a su detención.

Desde un hotel de la capital vizcaína, sobre las once y media de la noche, la Ertzaintza era alertada de posibles fiestas en, al menos, tres habitaciones generando molestias al resto de huéspedes. En alguna de éstas se hallaron bebidas alcohólicas y fueron identificadas y denunciadas 16 personas. Un joven de 20 años fue detenido después de golpear a un ertzaina.

Botellones y fiestas

En la noche del pasado viernes se detectó la posible celebración de una fiesta en el interior de una vivienda en Donostia. Tras desplazar varias patrullas al lugar, fueron identificadas y propuestas para sanción un total de 20 personas. Horas después, accedieron a salir de manera voluntaria del inmueble durante la mañana de ayer, sábado.

En Irun, pasadas las once y media de la noche de ayer, sábado, otras cinco personas fueron denunciadas por consumo de alcohol en la vía pública.

A primera hora de esta madrugada, ocho más han sido propuestas para sanción tras ser sorprendidas dentro de un local en Azpeitia celebrando una fiesta.

También esta pasada medianoche, seis personas en Zumaia y otras cinco en Eibar han sido denunciadas por no respetar la restricción horaria.

En Urretxu, pasadas las tres de la madrugada, en una vivienda se ha identificado y propuesto para sanción a 7 más, no convivientes.

En Bizkaia, alrededor de las ocho y media de la tarde, se detectó un botellón en la playa de La Arena en Zierbana, donde cinco personas fueron denunciadas por dicho motivo. En torno a las once y media de la noche, en Berriatua otras siete más en una celebración en un garaje.

Finalmente, en Araba, en la localidad de Alegría-Dulantzi siete personas fueron interceptadas consumiendo alcohol en la vía pública y se formalizaron las pertinentes denuncias.