El ingrediente natural y revolucionario: las propiedades del aceite CBD contra los dolores crónicos

Vivimos en un mundo acelerado y queremos abarcar todo: rendir al máximo en el trabajo, tener vida social, hacer deporte... Pero el día tiene 24 horas. Y si añadimos la situación de pandemia que ha alterado por completo la normalidad de nuestra vida, los efectos son devastadores. La ansiedad y el insomnio, según los especialistas, son consecuencias muy comunes. Con ello, el consumo de ansiolíticos se ha disparado en personas de todas las edades. Sin embargo, la naturaleza es otra fuente a la que recurrir para calmar estas dolencias, como ocurre con las propiedades del aceite CBD.

Concretamente, el Cannabidiol es un componente natural del cannabis que no genera adicción ni es nocivo para la salud. Todo lo contrario, es un compuesto que se encuentra en la planta del cáñamo, pertenece al grupo de cannabinoides y ofrece un gran potencial en medicina. Sin embargo, es necesario destacar que aunque provenga del cannabis no tiene efectos psicoactivos, ya que no contiene THC. Es decir, es un remedio natural para controlar la falta de sueño, el estrés, y el dolor, y que cuenta con importantes propiedades para la piel pero sin los efectos psicoactivos que provoca el THC.

De hecho, los estudios realizados hasta la fecha, incluidos los de la Organización Mundial de la Salud (OMS), demuestran que además de estas propiedades también es un potente calmante, antioxidante, analgésico, antináuseas y antiinflamatorio. La prueba de los beneficios de este producto es el gran resultado que está obteniendo en pacientes con patologías y dolores crónicos, como Parkinson o Fibromialgia.

Si bien hablar de salud mental ha sido un hándicap en esta sociedad, sus variantes se han multiplicado en la crisis sanitaria. El confinamiento, la distancia social y la falta de contacto físico con seres queridos y amigos, en general, han desembocado en síntomas desde las citadas como pérdida de sueño y episodios de angustia, hasta aspectos como la sexualidad y el apetito.

Estos problemas se han incrementado a medida que ha ido evolucionando la pandemia. Según estudios publicados, uno de cada cinco españoles presenta síntomas de ansiedad, más de 4 millones de adultos sufren insomnio crónico y entre un 25% a 35% de la población adulta lo padece transitorio. El Sistema de Emergencias Médicas estatal ha registrado este año un 130% más de consultas sobre depresión, malestar emocional y ansiedad, además de haberse disparado el consumo de medicamentos al respecto.

Es por esto que el aceite de CBD puede convertirse en una de las mejores opciones para combatir estos problemas de forma natural. No obstante, desde Upani, marca gasteiztarra, reivindican la importancia de la salud mental, rompiendo con el miedo y la vergüenza a hablar de ella y animando a la gente a que se cuide y que, por supuesto, acuda a un especialista en caso de necesitarlo.

En cuanto a su uso tópico, destaca sus beneficios sobre la piel, por lo que se utiliza en productos cosméticos con el fin de hidratar, combatir el acné o aliviar los eczemas producidos por dermatitis y psoriasis. De hecho, se puede aplicar en el rostro mezclado con nuestra crema facial habitual para reducir bolsas, hidratar la piel y combatir el acné.

Además, en el cuerpo sobre la zona a tratar actúa como antiinflamatorio, combate la psoriasis o recupera músculo. La singularidad de este producto hace que sea único en un sector en auge por su calidad. Son aceites veganos, 100% naturales y orgánicos, sin gluten y libres de alérgenos.

Lo cierto es que este producto lleva mucho tiempo arraigado en otros países del mundo como Estado Unidos, Canadá, Alemania o Reino Unido donde su consumo está totalmente normalizado. Sin embargo, en España se trataba de un producto innovador y todavía por descubrir. Pero la pandemia ha hecho que esta situación cambie con el fuerte incremento de los casos de estrés, ansiedad e insomnio. Prueba de ello fue el disparo de las consultas en Internet sobre este aceite.

En este sentido, Brightfield Group señala que el mercado europeo puede crecer un 400% durante los próximos cuatro años. Además, según el informe EU CBD Consumer Report: 2019 Overview (Informe sobre los consumidores de CDB en la UE: resumen 2019) de New Frontier Data, la autoridad mundial en materia de datos, análisis e inteligencia comercial para la industria del cannabis, respalda el crecimiento afirmando que hay 500 millones de consumidores potenciales de CDB en Europa.

Estos datos, sin duda, fueron un aliciente para Upani, que desde que salieron al mercado no han parado de luchar para que se conozcan y reconozcan las propiedades y beneficios del aceite de CBD. A día de hoy, la empresa vasca cuenta con uno de los mejores análisis del mercado teniendo en cuenta que solo un tercio de los productos de Cannabidiol actuales contienen la cantidad del componente que afirman.

Siendo un producto tan específico, lo mejor no es solo que el cliente esté informado bien de lo que es, sino que es primordial un buen asesoramiento para que el consumidor escoja la mejor opción dentro de los diferentes productos que existen. Por eso, desde Upani, priman la atención personalizada con el cliente, hablando de tú a tú con ellos para poder aconsejarles de la mejor forma posible.

Upani es una tienda puramente online, si bien es cierto que cuentan con dos tiendas donde poder comprar sus aceites de CBD en Euskadi: en la Perfumería Ibarrondo, situada en Vitoria-Gasteiz y en el Centro de Belleza Yale en San Sebastián.

La innovadora marca gasteiztarra cuenta con un catálogo de venta al por mayor en el que tanto perfumerías, herbolarios y grow shops, como centros de meditación, fisioterapeutas, concept stores, gimnasios o psicólogos, pueden consultar sus productos para poder venderlos.

Además, Upani piensa en el medio ambiente. Así, las cajas en las que se envían los aceites son de cartón reciclado, del mismo modo que lo es el papel que se usa para rellenar la caja y evitar que se deterioren los frascos. Un producto que nace de la naturaleza y la respeta.

Por todas sus cualidades, la actriz vitoriana Susana Abaitua, en primera línea por su trabajo en 'Patria', ha colaborado con la marca.



Aviso: Los productos de CBD no son medicamentos y no pueden diagnosticar, tratar o curar enfermedades. Consulta a tu médico antes de empezar a usarlo. A pesar de que es una sustancia natural y de que la OMS haya declarado que es segura y no intoxica, en España solo está regulada como uso tópico. Sin embargo, su uso más generalizado y eficiente es sublingual. En países en los que el aceite de CBD lleva tiempo más arraigado, entre los que se encuentran EEUU, Canada... o Reino Unido este uso está regulado y es el más aconsejado.