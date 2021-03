Condiciones para lograr 'pasaporte covid' de la UE para viajar en verano

Hoy, miércoles 17 de marzo, es una fecha clave para la Unión Europea, ya que se presenta la propuesta de 'pasaporte covid' gracias al que se permitirán los desplazamientos por los 27 Estados miembros. Una medida que aspira a reflotar el sector turístico y salvar la campaña estival de este año.

Sin embargo, este proyecto está pendiente de aprobación, por lo que todavía no es posible obtener el certificado de ninguna forma. Tal y como apuntan previsiones de la Comisión Europea, la confirmación definitiva podría llegar a comienzos del mes de junio.

Algunos detalles

- Se conocerá con el nombre 'Certificado verde digital', aunque podrá ser expedido tanto en formato papel como digital.

- No supondrá ningún coste, ya que su expedición es totalmente gratuita.

- Los datos deberán aparecer en la lengua oficial del lugar de origen, así como en inglés.

- Su lectura se realizará mediante un código de barras (en ambos formatos).

- Tendrá que ser verificado y leído en otros países de la UE para ser considerado como válido.

- Habrá hasta tres modalidades de certificado, según la información de vacunación, resultado de un test o haber pasado la enfermedad del coronavirus.

¿Qué información se recogerá en el 'pasaporte covid'?



- El código de barras de este documento especificará la identidad del portador, su fecha de nacimiento, el tipo de vacuna recibida (marca) y en qué fecha.

- En caso de no haber recibido la vacuna, se indicará si se ha superado la enfermedad, si hay presencia o no de anticuerpos y los resultados de una prueba reciente que acredite que la persona no es portadora del virus.