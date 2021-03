Euskadi acata las pautas de Europa y seguirá vacunando con las dosis de AstraZeneca

Euskadi seguirá las recomendaciones de la Agencia Europa del Medicamento (EMA) y continuará administrando la vacuna de AstraZeneca, después de que el miércoles varios países, entre ellos Dinamarca o Italia, decidieran suspender de forma temporal su utilización tras detectarse casos de trombos en algunas personas que la habían recibido y que han llegado a provocar la muerte de una persona en Austria. La Comisión de Salud Pública, por su parte, definió el jueves los primeros grupos de enfermos de alto riesgo que serán vacunados y aplazó su decisión de ampliar AstraZeneca a personas de entre 55 y 65 años, y no solo por debajo de esa edad como en este momento, hasta que la EMA tenga un informe sobre esos episodios trombóticos.

Italia, Dinamarca, Noruega e Islandia, además de Estonia, Lituania, Letonia y Luxemburgo, se encuentran entre los países europeos que decidieron el jueves suspender de forma temporal la inmunización con todas las dosis del preparado de AstraZeneca, o solo con algún lote en concreto, a la espera de que el comité de seguridad de la EMA finalice su investigación sobre los casos detectados.

Austria suspendió el miércoles el uso de un lote de la vacuna de AstraZeneca, la ABV5300, después de que a una persona se le diagnosticara una trombosis múltiple –la formación de coágulos en los vasos sanguíneos– y falleciera diez días después de la vacunación, y de que otra fuera hospitalizada con una embolia pulmonar –la obstrucción en las arterias de los pulmones– tras ser vacunada. Además, también se habían recibido otros dos informes de casos de eventos tromboembólicos en este lote de la vacuna y el jueves la Fiscalía de Siracusa, en Italia, abrió una investigación para esclarecer si la muerte de un militar de 43 años, que sufrió un paro cardíaco en las últimas horas, tiene relación con la vacuna de AstraZeneca que recientemente había recibido. El lote se entregó a 17 países de la Unión Europea (UE) y comprende un millón de dosis de la vacuna.

La EMA, que lleva a cabo una investigación completa sobre los incidentes, recomendó seguir administrando el preparado de AstraZeneca al considerar que "los beneficios de la vacuna siguen superando sus riesgos" y que, de momento, "no hay indicios de que la vacunación haya causado estas afecciones, que no se enumeran como efectos secundarios de esta vacuna". "El número de eventos tromboembólicos en personas vacunadas no es mayor que el número observado en la población general", aseguró la agencia europea, que recibió hasta el miércoles la notificación de treinta casos de episodios similares entre cerca de cinco millones de personas vacunadas con el fármaco de AstraZeneca en la UE.

El PRAC seguirá investigando los casos reportados en días posteriores a la vacunación con AstraZeneca, cuyos efectos secundarios más comunes suelen ser "leves o moderados, y mejoran unos días tras la vacunación", y oficialmente no se encuentran entre ellos posibles eventos tromboembólicos, puesto que no fueron detectados en los ensayos clínicos llevados a cabo antes de lograr su licencia en la UE. "Una vez que se complete la revisión, el PRAC hará las recomendaciones necesarias para minimizar los riesgos y proteger la salud de los pacientes", añadió la EMA.

Con todo ello, el Gobierno vasco seguirá las recomendaciones de la EMA y mantendrá el preparado de AstraZeneca en su planificación. Al mismo tiempo, lanzó el jueves un mensaje de "tranquilidad, calma y prudencia".

Aplazado el debate de la edad



Por su parte, la Comisión de Salud Pública decidió mantener la vacunación con AstraZeneca solo para los menores de 55 años y posponer la decisión de administrarla a la población de entre 55 y 65 hasta tener un dictamen sobre sus posibles efectos adversos.

En la línea de lo recomendado por la EMA, la Comisión de Salud Pública optó, "por prudencia", por mantenerla en los términos actuales, sin atender las peticiones de algunas autonomías para ampliar su uso, a la espera de que haya una evaluación por parte de la EMA.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, lanzó un mensaje de tranquilidad, de "confianza y de calma", porque los organismos reguladores están con la máxima vigilancia. Darias aseguró que "estamos en buenas manos", pidió "prudencia" y "tranquilidad", y recordó que en el Estado no se ha registrado ningún efecto trombótico tras la administración de esta vacuna.

Eficacia del 67%

Autorizada la vacuna de Janssen

Una dosis. La Comisión Europea (CE) autorizó ayer la comercialización de la vacuna de Johnson & Johnson en la Unión Europea, después de que la Agencia Europea del Medicamento dijera que es segura y eficaz contra el covid-19. Bruselas firmó un contrato con la farmacéutica para adquirir 200 millones de dosis a lo largo del año, que la empresa espera empezar a entregar a partir del segundo trimestre y que se sumarán a las vacunas ya autorizadas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Además, la CE podrá adquirir otros 200 millones de dosis adicionales si lo considera conveniente. La vacuna de Johnson & Johnson necesita solo una dosis, a diferencia de las otras tres, y tiene una eficacia contra el virus del 67%, inferior a la de Pfizer, que es del 95%, y la de Moderna, con un 94,1%, aunque similar a la de AstraZeneca, que es del 70%. Los efectos secundarios detectados fueron "leves o moderados", habituales en otras vacunas, y "desaparecieron un par de días después de la vacunación".

Al detalle

Enfermos

Alto riesgo. La Comisión de Salud Pública, reunida ayer por la tarde, definió los enfermos de alto riesgo que serán vacunados en primer lugar. Este colectivo, perfilado con el trabajo realizado por la Ponencia de Vacunas y con la colaboración de Facme y que se incluirán en la quinta actualización de la estrategia, será inmunizado de forma simultánea al grupo de edad de 70 a 79 años, según informó el Ministerio de Sanidad.

Trasplantes

También en lista de espera. En concreto, se vacunará a las personas con trasplante de progenitores hematopoyéticos (leucemias, linfomas y mielomas), trasplante de órgano sólido (riñones, hígado, corazón, páncreas o pulmones) y los que están en lista de espera para este.

Oncológicos

Hemodiálisis. También los pacientes en hemodiálisis y diálisis peritoneal, enfermedad oncohematológica, cáncer de órgano sólido en tratamiento con quimioterapia citotóxica, cáncer de pulmón en tratamiento con quimioterapia o inmunoterapia y personas con síndrome de Down mayores de 40 años. La titular de Sanidad, Carolina Darias, defendió la estrategia de vacunación como un plan "modélico" al que se han incorporado primero los más vulnerables y en el que se ha trabajado de la mano de las sociedades científicas.