La Ertzaintza desaloja a un grupo de jóvenes de la UPV/EHU en Donostia

Efectivos de la Ertzaintza han desalojado esta noche del campus de la UPV/EHU en Donostia a un grupo de jóvenes que habían tomado el pasado lunes la sala Zorroaga, en el edificio de las facultades de Educación, Filosofía y Antropología (HEFA), y de Psicología. Los jóvenes reclaman un espacio donde desarrollar su "actividad política".



Varias decenas de jóvenes, convocados por Unibertsitateko Indar Batasuna (UIB), se disponían a pasar pese a la pandemia y al toque de queda su segunda noche en el lugar en señal de protesta, donde habían desarrollado una asamblea la tarde del miércoles.



Dicha reunión llegó tras recibir la respuesta del Rectorado, que mantenía la puerta abierta al diálogo pese a recordar que según el Reglamento del Alumnado de la UPV/EHU, no es posible ceder ningún espacio si no es para el "ejercicio de las actividades propias de los órganos de representación estudiantil" o para "actividades puntuales que tengan relación con los fines de la Universidad, de transmisión de la cultura y del conocimiento".



Según la carta del Rectorado que la propia UIB publicó este miércoles, la dirección universitaria abría la puerta a aceptar el espacio que reclama la asociación estudiantil con cuatro condiciones: "Que dicho espacio quede abierto a la comunidad UPV/EHU y puedan estar en él las asociaciones que los responsables de la UPV/EHU así estimaran; que los posibles usuarios del espacio firmen un documento de compromiso; que dicho espacio tendrá unos horarios de apertura y cierre de acuerdo al reglamento de la Universidad; y que las actividades que acoja dicho espacio vayan de acuerdo con los valores y objetivos de la UPV/EHU".





?? AZKEN ORDUKOA| Leioatik, EHU-ko errektoretzak honako dokumentua bidali digu proposamen batekin. pic.twitter.com/jjqU6Pjngu — Unibertsitateko Indar Batasuna (@UIBnazionala) February 24, 2021

Ertzaintzaren unitate mordo bat campusetik zabalduta ikusi daitezke bideo honetan. Errepresio bortitzez erantzuteko borondate osoa erakutsi du unibertsitateak.?? pic.twitter.com/fjAJlmnQUE — Unibertsitateko Indar Batasuna (@UIBnazionala) February 24, 2021

??UIBren adierazpena Ibaetako polizia interbentzioaren harira.



??Adierazpen honen bidez gaur gauean gertatutakoa salatu eta EHUk izan duen erantzunkizuna komunikatu nahi dugu.



ASKATASUN POLITIKOEN AURKAKO ERASORIK EZ! pic.twitter.com/1QwZKZxiu8 — Unibertsitateko Indar Batasuna (@UIBnazionala) February 24, 2021





"GOLPE ENCIMA DE LA MESA"

Una respuesta que no satisfizo a la asamblea de UIB, que "al no recibir la garantía de recibir la cesión de ningún espacio", el miércoles por la tarde decidió desatender la "condición indispensable" que ante la "gravedad de la situación sanitaria actual" les había puesto el Rectorado: abandonar el espacio Zorroaga para las 21:00 horas.Pasadas las 21:30 horas se han acercado las primeras unidades de la Brigada Móvil de la Ertzaintza a las inmediaciones de la Avenida de Tolosa, donde en torno a la medianoche han empezado a salir los estudiantes.Apenas quince minutos después de que desde Ibaeta Martxan! denunciara en Twitter a las 23:37 horas que los agentes de lahabían llegado a la sala Zorroaga, UIB ha hecho público un comunicado en el que relataban que "las fuerzas policiales han entrado al campus de Ibaeta para detener la toma de la sala Zorroaga. La actitud y las garantías que la UPV/EHU ha repetido una y otra vez a favor de una solución han quedado en papel mojado. En lugar de ello, ha decidido vaciar mediante la violencia policial el espacio que tomamos el lunes, dejando en evidencia el carácter de esta Universidad".UIB anunció el lunes que había tomado este espacio del campus donostiarra de la UPV/EHU: "La necesidad de una infraestructura para desarrollar nuestra labor política y la actitud pasiva del decanato nos ha llevado a dar un golpe encima de la mesa: hemos entrado a la sala Zorroaga que se encuentra entre HEFA y Psicología. Queremos retomar la negociación y que sea el espacio que asegure las garantías de hacer política de os trabajadores universitarios".En mensajes publicados en los últimos días en Twitter, aseguran que. Les hemos hecho llegar la necesidad de un espacio que garantice la organización y la pelea, pero no han ofrecido nada de eso. En lugar de eso, han dicho que llevarán el asunto a la reunión del rectorado este miércoles".La del miércoles al jueves era la segunda noche en la que varios jóvenes pretendían quedarse en dicho espacio. "El Rectorado no ha hecho ningún tipo de oferta en la reunión celebrada en Leioa y ante esto, hemos decidido quedarnos en la sala", anunciaron el pasado martes, cuando el decanato de la Facultad les trasladó, siempre según UIB, que en la mañana del miércoles "cerraría los accesos" a la sala Zorroaga.Según el comunicado que hicieron público cuando accedieron a este espacio el lunes, "con la excusa del covid-19", "se ha cerrado el aula para el alumnado, se ponen trabas a intervenciones de carácter político, se ha intensificado el control policial como el de Vitoria, se ha negado el derecho a la huelga del personal de limpieza€". Ante esta situación, UIB ha puesto en marcha la campaña Askatasun politikoen alde, ekin antolakuntzari"." La situación empeorará, no tenemos ninguna duda", aseguraron el lunes en un comunicado publicado en las redes sociales, "pero ante ese empeoramiento de las condiciones no tenemos otra que organizarnos en defensa de la clase trabajadora tal y como contempla el programa de UIB".