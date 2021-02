Primeros centenarios vacunados en Euskadi: "Ahora podré salir más de casa"

María Larrinaga pensaba que el pinchazo de la vacuna de la gripe iba a ser la última de este año, pero se equivocó. Para esta mujer ha sido un día especial ya que le han suministrado la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus: "No he sentido nada. No podemos estar todo el día en casa", ha apuntado la mujer.

Para Larrinaga su inmunidad está cada vez más cerca . "Estoy bien. Tengo una casa muy bonita, estoy a gusto, pero ahora podré salir más", ha dicho la mujer. Patxi Machain se ha acercado hasta el ambulatorio tranquilo y con ganas de ser vacunado.

Su cara reflejaba felicidad: "Ya ha llegado la hora. Estoy contento". Acompañados de cuidadores y familiares poco a poco las primeras personas mayores de ochenta años han ido acercándose hasta los diferentes puntos de vacunación asignados desde el Departamento de Salud del Gobierno vasco. "Después de la vacuna, ahora toca disfrutar", ha concluido Patxi.

Durante la próxima semana, la vacunación contra el coronavirus se llevará a cabo entre los alrededor de 1.800 vascos que cuentan con más de 100 años en Euskadi.

En el territorio vizcaino han fijado trece puntos de vacunación para personas mayores. Los espacios habilitados están situados en el centro de salud de Begoña, en Bilbao; en los de Sestao, Barakaldo y La Paz (ambos en Barakaldo), así como Buenavista (Portugalete) y Kabiezes (Santurtzi) para Ezkerraldea. A esos seis está previsto que se sumen los hospitales de Gernika y Urduliz, además de los ambulatorios de Galdakao, Basauri, Laudio, Mungia y Durango.