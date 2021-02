Euskadi vacunará contra el coronavirus en 22 ambulatorios y en tres 'vacunautos' a los mayores de 80

La batalla para desarmar y aplastar al virus no ha hecho más que empezar con el proceso de vacunación. Euskadi todavía tendrá que incorporar nuevos preparados famarcológicos –Janssen, Curevac, Novavax, Sanofi€– a esta larga lucha contra el SARS-CoV-2, pero hasta entonces el Departamento de Salud tiene que lidiar con las dosis que llegan, asignar las existentes –Moderna. Pfizer-BioNTech y AstraZeneca– al colectivo y a la edad que corresponda y, por supuesto, completar la pauta de las dos inyecciones.

Una tarea que todavía se prolongará durante varios meses y que se agilizará en la medida en que sea posible, sobre todo cuando la distribución de vacunas adquiera un ritmo mayor. Algunas voces que conocen los entresijos de los laboratorios y de los plazos con que se trabajan las autorizaciones sanitarias señalan al mes de abril como un punto de inflexión. De momento, y una vez rechazada la propuesta de habilitar grandes espacios abiertos o cerrados para administrar vacunas, el Servicio Vasco de Salud trabaja en un modelo inédito en la geografía vasca. Se trata de los famosos vacunautos, espacios al aire libre y preparados especialmente para inocular con todas las garantías sanitarias la dosis a la persona que, por turno, deba ser inmunizada.

Al tratarse de un modus operandi novedoso en Euskadi, desde Osakidetza se plantea desplegar este dispositivo en tres puntos geográficos, uno por territorio histórico –en el caso de Bizkaia se ha elegido el centro de salud de Mungia–, y empezar con las personas de más edad que, lógicamente, podrán ir en el asiento del copiloto. Si los resultados de esta experiencia son positivos, el Departamento de Salud no descarta extender este modelo a otros colectivos, más numerosos y más motorizados.

Lo dijo el martes la propia consejera, Gotzone Sagardui, poco después de confirmar el establecimiento de hasta 25 puntos de vacunación –cifra ampliable en función de las necesidades– en la Comunidad Autónoma Vasca repartidos por las distintas circunscripciones sanitarias. Así, en esa primera hoja de ruta se apunta a los centros de salud de Sestao y La Paz-Barakaldo, al hospital de Gernika y los centros de salud de Galdakao, Basauri, Laudio y Durango, el hospital de Urduliz y el de Mungia, el centro de salud de Begoña y los ambulatorios de Buenavista y Kabiezes para la población de Enkarterri, Ezkerraldea y Cruces.

Y fines de semana



Está previsto que la administración de las dosis por parte del personal sanitario autorizado se haga en horario de mañana, de tarde e incluso los fines de semana. El proceso general dará comienzo este miércoles con las personas de mayor edad y se hará de manera escalonada: alternando la administración de dosis y la citación. En este sentido, la consejera hizo un llamamiento a la tranquilidad a ese colectivo y también a sus familiares o a las personas de su entorno. "Su centro de salud les llamará para decirles cuándo y cómo serán vacunados", enfatizó Sagardui. Y cuando no sea recomendable que esa persona se desplace hasta el ambulatorio, personal de Osakidetza acudirá a su domicilio.

En principio, las estimaciones que se barajan en el Departamento es que esta fase se prolongue durante un par de semanas al menos para atender con garantías a los 2.000 centenarios que, según un informe del Eustat, hay en Euskadi. La consejera insistió el martes en que si no se vacuna más rápido no es por falta de capacidad, sino porque no llegan más viales. Recordó, en este sentido, que durante estas dos últimas semanas no se han recibido dosis de Moderna y que esta semana solo han llegado 20.000 de Pfizer, que deben repartirse entre el personal sanitario y los mayores de 80 años, cuya vacunación empieza hoy con las personas centenarias.

Hasta la fecha se han administrado 117.098 vacunas contra el covid en Euskadi: 71.697 primeras dosis y 45.401 segundas. El plan para esta semana es inocular a los trabajadores de segunda línea de Osakidetza y a los de primera de la red privada, así como a otros colectivos esenciales como ertzainas, policías municipales, bomberos y trabajadores de centros de día.

Un caso sospechoso de la variante sudafricana

Identificación y aislamiento

Importado. De confirmarse, sería el primer caso en Euskadi de esta variante del patógeno. Hasta 7 tiene identificadas la OMS, aunque la británica y la sudafricana –además de la brasileña– son las más comunes. De hecho, la cepa británica supone ya el 36,75% de los casos investigados en el conjunto de la geografía vasca. La consejera de Salud explicó que llevará varios días conocer el resultado. Se trataría, según confirmó Gotzone Sagardui, de un contacto de un caso importado. "La persona se ha contagiado a través de otra no perteneciente a la Comunidad Autónoma", resumió la consejera. La cadena de transmisión está perfectamente identificada y comenzó el aislamiento de los contactos.