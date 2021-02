El 72 % de las trabajadoras se suman al paro en las Haurreskolak

Los sindicatos LAB, Steilas y ELA han valorado este lunes la participación en la primera de las tres jornadas de huelga convocadas esta semana en el Consorcio Haurreskolak, ya que un 72 % de las trabajadoras se han sumado al paro, y han denunciado los elevados servicios mínimos decretados.



Con el lema "En defensa de nuestro futuro, Consorcio Haurreskolak en lucha", un centenar de personas se ha concentrado ante el Ayuntamiento de Bilbao para reclamar la negociación del nuevo convenio, la gratuidad y la integración en el departamento de Educación.



Langileon % 72k jarraitu du greba Haurreskolak Partzuergoan.

Abenduaren 10 eta 16ko eta urtarrilaren 25 eta 27ko greba egunen ostean eta EAEko #Hezkuntza-k deituriko mahai negoziatzailetik bi hilabete pasata, greba eta mobilizazio dinamikarekin hasi gara.#haurreskolakborrokan pic.twitter.com/VzleJ3WNvQ — LAB Irakaskuntza (@labirakaskuntza) February 22, 2021

TRES DÍAS DE HUELGA

La representante de, Arantza Andrés, ha destacado a los medios que la mayoría del total de entre 1.000 y 1.300 trabajadoras de las Haurreskolak, entre educadoras y personal de gestión, han parado su actividad hoy a pesar de losque establece que en muchos centros debe haber dos trabajadoras por centro y para algunos centros de municipios pequeños supone la totalidad de la plantilla.Por ello, han denunciado que muchas trabajadoras "no han podido ejercer hoy su derecho a la huelga" y "aproximadamente", ha asegurado.Según los convocantes,, y dos meses después de la última mesa negociadora convocada por el Departamento de Educación, este lunes los tres sindicatos han comenzado tres días consecutivos de huelga y movilizaciones.Han considerado "vergonzosa y de escasa responsabilidad política la falta de voluntad negociadora de los responsables del Departamento de Educación", que no ha vuelto convocar a la parte social ni ha intercambiado documentos para activar la negociación con los trabajadores de las escuelas infantiles.Han lamentado que en la mesa negociadora del 22 de diciembre Educación cuestionara lay "sus responsables se atrevieron a decir sin ningún pudor que entre los acuerdos que se firmaron en el marco de las movilizaciones de todos los colectivos de la enseñanza pública en 2018, el único que no está en vigor es el firmado en el Consorcio" que agrupa a esos centros.Las tres organizaciones sindicales han denunciado la falta de interés del Ejecutivo en negociar las condiciones laborales del personal de las escuelas infantiles y han pedido al consejero de Educación,"que hable claramente sobre el futuro de las Haurreskolak".También le han exigido que "aclare cómo se va a llevar a cabo la petición que el Parlamento hizo al Gobierno vasco para que se materializaran lasque han empeorado sus condiciones económicas como consecuencia de la pandemia" y "cuándo dará los pasos para la total gratuidad" de esa etapa de enseñanza.Los sindicatos han reclamado la integración de esasen el Departamento de Educación y "darles el reconocimiento que se merecen".