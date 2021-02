El Gobierno vasco rechaza, por el momento, recusar al juez Garrido por sus declaraciones contra los epidemiólogos

El Gobierno vasco descarta por el momento recusar al juez Luis Garrido que ha permitido la reapertura de la hostelería y que en la vísperas de dictar las medidas cautelares contra el decreto del Gobierno vasco que obligaba el cierre declaró que los epidemiólogos son unos "médicos de cabecera que han hecho un cursillo". Cabe recordar, que el juez Garrido es el mismo que en su perfil WhatsApp luce la frase No More lockdown (No más confinbamiento), el título de una canción que el León de Belfast, Van Morrison, publicó el pasado otoño.

Dada la controversia generada, el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno ha sacado una nota para aclarar que los servicios jurídicos del Gobierno vasco creen que "no es el momento de entrar" en la posibilidad de recusar al magistrado que ha puesto en solfa el decreto del Ejecutivo de Gasteiz que prohíbe la actividad hostelera y el deporte escolar en los municipios en zona roja, abriendo además una vía a la interposición de nuevos recursos, e incluso reclamaciones de indemnización por parte de negocios afectados por las restricciones.

En este sentido, el Departamento que dirige Olatz Garamendi argumenta su decisión de no recusar al juez en que "se desconoce cuándo, en qué condiciones y con qué tribunal tendrá lugar el juicio sobre el fondo de la cuestión", al margen de las medidas cautelares que han conllevado la reapertura de la hostelería en Euskadi. Mientras tanto, servicios jurídicos del Gobierno vasco continúan analizando la posibilidad de plantear un recurso de casación contra la resolución de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre el cierre de la hostelería en los municipios en 'zona roja'. El plazo para la presentación del recurso concluye el próximo lunes.