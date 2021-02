Nafarroa registra la primera jornada por debajo del centenar de positivos en más de un mes

Nafarroa ha detectado 87 nuevos contagios por Covid-19 este sábado, según datos del departamento de Salud. Esta cifra, por debajo del centenar de positivos, no se alcanzaba desde principios de enero, en concreto, desde el sábado 2 de enero que hubo 66 casos y ese domingo 3, con 88. A partir de esas fechas, debido a la flexibilización de las restricciones durante las Navidades (si bien el Gobierno foral no tardó en volver a endurecerlas), el número de infecciones no ha dejado de incrementarse.



La cantidad de positivos esta última jornada supone 84 menos que el día anterior y es con diferencia la cifra más baja en más de un mes. La tasa de positividad también se ha desplomado, con un 3,7%, por fin por debajo del 5% recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Este sábado se realizaron 2.350 pruebas (PCR y antígenos).





Precisamente este sábado se cumplían dos semanas dela la unidad convivencial (en vigor desde el 23 de enero), que se prorrogan, de entrada hasta el 11 de este mes de febrero y el 15 las referentes al confinamiento perimetral de Nafarroa, a la limitación de la movilidad nocturna entre las 23.00 y las 6.00 horas, y a la reducción de las reuniones en el ámbito privado.En las zonas básicas de Salud también se ha sentido este importante descenso, ya que Zizur Mayor, con 6 contagios, encabeza el listado esta última jornada. El resto de municipios ha sumado únicamente