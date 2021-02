Sanidad recibe las primeras 196.800 dosis de la vacuna de AstraZeneca

España ha recibido este sábado las primeras 196.800 dosis de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, ha informado esta tarde el Ministerio de Sanidad.



La de AstraZeneca es la tercera vacuna contra el coronavirus que se administrará en España, tras las de Pfizer y Moderna, y a diferencia de éstas, no se inyectará a mayores de 55 años porque su eficacia no ha sido suficientemente comprobada en los mayores, y a diferencia de éstas, de ARN mensajero, no se inyectará a mayores de 55 años porque su eficacia no ha sido suficientemente comprobada en mayores.



Tras el anuncio de la llegada de estas dosis, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha escrito en Twitter que "seguimos avanzando".







La nueva vacuna llega cuando la incidencia acumulada en la tercera ola sigue descendiendo, aunque con la amenaza de la cepa brasileña del coronavirus, de la que ya se ha detectado un caso en Madrid, el primero en España, y el reconocimiento por parte de Sanidad de que la variante británica puede ser más letal.