Revolucionario test de anticuerpos de coronavirus para hacer en casa con una gota de sangre y una fiabilidad del 99%

Un grupo liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha creado un nuevo test que detecta los anticuerpos que luchan contra el SARS COV-2 con una fiabilidad de casi el 99%. La prueba puede ser realizada por cualquier persona en su propia casa porque solo necesita una gota de sangre para poder detectar los anticuerpos contra la COVID-19. El resultado del test (positivo o negativo) está listo en apenas 24 horas.



Lase explica en que es capaz de analizar toda la proteína S del SARS Cov-2 (y no sólo una parte como ocurría hasta ahora con test menos sensibles), que es la entrada utilizad por este coronavirus para entrar en las células del cuerpo humano, según explicó la cadena Ser.Este nuevo test estará disponible en sólo dos semanas, a través Recovid Solutions/Vitro, cuyos laboratorios están en Granada."Muchos de los test serológicos que existen se basan en la utilización de proteínas recombinantes (no producidas de forma natural por células infectadas) que no reproducen fielmente la forma de la proteína S que se localiza en las espinas del virus, lo que reduce su fiabilidad", ha explicado a la cadena Balbino Alarcón, investigador del CSIC y la Universidad Autónoma de Madrid.El nuevo método usa un tipo de células humanas cultivadas, denominadas Jurkat-S, que expresan la proteína S completa en su superficie. Esta proteína se presenta tal y como aparece en su estado natural en el virus, es decir, en grupos de tres copias, denominados trímeros. "A través de esa forma trimérica el virus interacciona e infecta a las células", señala Alarcón.A diferencia de lo que sucede con los test ELISA, los más usados para la detección de anticuerpos frente a la COVID-19, este método de detección del CSIC sólo necesita un par de gotas de sangre de un dedo. "Mediante un kit muy sencillo cualquier persona puede tomar una muestra. Los resultados están listos en 24 horas, tras analizarla en el laboratorio, aunque esperamos reducir los plazos", ha explicado a la Ser Lydia Horndler, también investigadora del CSIC en el CBM-CSIC-UAM.Este sistema permite una clasificación automática de muestras entre positivas y negativas, además de dar una medida muy precisa de la cantidad de anticuerpos. "Este método puede ayudar a decidir qué fracción de la población debe ser priorizada para la vacunación, a la vez que a permitirá hacer un seguimiento de la eficacia de las vacunas", concluye este investigador.