Esta calculadora estima cuándo será tu turno de vacunación

La carrera a contrarreloj para frenar el coronavirus no se detiene, y por fin empiezan a estar disponibles las vacunas aprobadas para uso generalizado. No obstante, actualmente la población del Estado ya supera los 47 millones de habitantes, por lo que no todos ellos pueden recibir la dosis con inmediatez. Una de las preguntas más comunes en esta nueva normalidad es, sin duda, "¿cuánto falta hasta que me vacunen?".

Omni Calculator surge como una herramienta para dar una respuesta más precisa a esta cuestión. Su sistema de cálculo se basa en datos proporcionados por el Gobierno español sobre los grupos prioritarios y en la tasa de vacunación proyectada.

Su funcionamiento es muy simple e intuitivo: el usuario sólo necesita rellenar el formulario. Al momento, la calculadora le devolverá como resultado la tasa de personas que tiene por delante para recibir la vacuna, ademá de una fecha aproximada de la primera y segunda dosis.