Sofía Suescun, víctima de las grabaciones del jefe de la agencia de modelos de Iruñea

Sofía Suescun ha reconocido en el programa donde colabora, Ya es mediodía, ser una de las víctimas del jefe de la agencia de modelos que grababa a sus víctimas. "Tuve que ver un vídeo que tenía grabado, todo esto menor de edad, no he querido expresarme para que todo tuviera su curso, pero no estoy conforme", ha dicho.



"Tenía una relación conmigo que no cuadraba, te grababa, entraba en la sala, te tocaba. Son testimonios muy heavys que se me revuelve el estómago. Quiero que las niñas que lo han sufrido lo denuncien. Porque luego salen de rositas", ha contado. Antes de añadir que con ella tuvo "otro tipo de delitos mucho más graves que la grabación de las imágenes".



Además ha querido mandar un mensaje al condenado. "No padeces un trastorno, padeces una grosería. Si yo hubiera seguido más para delante este señor se podía haber ido de rositas".



