Bruselas exige a AstraZeneca vacunas producidas en Reino Unido

La reunión que la Comisión Europea (CE) mantuvo este miércoles con el consejero delegado de AstraZeneca, Pascal Soriot, no sirvió para aclarar las dudas que Bruselas tiene acerca de la entrega de las vacunas y Bruselas le exige a la farmacéutica que le entregue dosis de sus fábricas del Reino Unido.



"Lamentamos la falta de claridad sobre el calendario de las vacunas y pedimos un plan claro de AstraZeneca para una entrega rápida de la cantidad de vacunas que reservamos para el primer trimestre", dijo en Twitter la comisaria de Sanidad, Stella Kyriakides, al término del encuentro, el tercero esta semana entre Bruselas y el laboratorio.



No obstante, Kyriakides quiso subrayar que en la reunión con Soriot hubo un "tono constructivo", en mitad de la tensión que Bruselas mantiene con AstraZeneca, desde que el viernes anunciara que distribuirá menos vacunas a la UE que las que acordó con el Ejecutivo comunitario.





