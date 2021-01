Suben a 24 los casos de la variante británica del coronavirus en Euskadi y se prevé un incremento "progresivo"

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha explicado que han aumentado hasta 24 los casos de la variante británica del Covid en Euskadi y espera que se produzca un incremento "progresivo" de su incidencia en Euskadi.

En la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, Sagardui ha indicado que, según las últimas informaciones de las que disponen, han aumentado los casos de coronavirus de la variante británica, de los que hasta ahora se habían detectado un total de nueve.

En concreto, ha precisado que son un total de 24 y, según ha explicado, de momento no es una cepa "predominante", aunque "es esperable" un aumento "progresivo" de su incidencia en Euskadi, "al igual que está sucediendo en otros lugares cercanos y en muchos países europeos".



ACTIVIDAD QUIRÚRGICA



La consejera de Salud ha señalado que se ha tenido que reducir alguna actividad quirúrgica de tarde en los hospitales de Galdakao, Basurto y HUA pero es algo "puntual" y "mayoritariamente" se mantiene la actividad programada.

Sagardui ha afirmado que la situación en los hospitales se está "tensionando" debido al incremento de las hospitalizaciones, de los ingresos en UCIs, y del aumento también de personas con sintomatología en Atención Primaria.

No obstante, ha recordado que se cuenta con un Plan de Contingencia de las UCIs que establece cinco escenarios y Euskadi está en el escenario tres. Por lo tanto, ha indicado que todavía "hay margen previsto". "No anteponemos a ello y ya está contemplado, esperemos no tener que recurrir a medida al respecto", ha añadido.

"Los recursos que tenemos, tanto de infraestructura como de personal son los que son y están todos disponibles, si es necesario que tuviéramos que priorizarlos así se haría, pero, en estos momentos, aún mantenemos nuestra actividad mayoritariamente", ha asegurado.