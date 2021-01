Todos los residentes de Euskadi han recibido ya la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus

La consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, ha asegurado que Euskadi ha administrado, hasta la fecha, 29.325 dosis de vacuna, de ellas 28.930 primeras dosis y el resto, segundas. Además, ha vacunado a 914 profesionales, que han recibido las 700 dosis disponibles de Moderna.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Sagardui ha asegurado que Euskadi "continúa avanzando en el proceso de vacunación" bajo los principios de solidaridad y prudencia y con la estrategia "diseñada desde el principio, garantizando siempre la segunda dosis".

De esta forma, en la Comunidad Autónoma se han administrado 29.325 dosis, de ellas, 28.930 primeras dosis y 395 segundas dosis, de manera que todas las personas que viven en residencias de mayores han recibido la primera dosis. Además, tras cumplirse los primeros 21 días el domingo, este miércoles se reanudará la administración de la segunda dosis.

El pasado viernes, se inició la vacunación de los sanitarios de Osakidetza y, hasta la fecha, se ha vacunado a 914 profesionales. En principio, se administraron a este colectivo en Bizkaia las 700 dosis de Moderna y se ha continuado su vacunación con la de Pfizer en los tres territorios.

La consejera ha recordado que la disponibilidad de las dosis no depende ni de su Departamento ni tan siquiera del Ministerio de Salud, pero las dos vacunas utilizadas precisa de dos dosis para su efectividad.

Por ello, ha afirmado que Euskadi seguirá con su estrategia "basada en la prudencia" y con "una buena gestión del material" para que la vacunación sea "correcta y completa" y garantice la inmunidad en caso de que se produzca una falta de suministro. "Es lo que hemos hecho y seguiremos haciendo, porque es lo que se ha demostrado que es una estrategia adecuada", ha dicho.

Además, ha puntualizado que no se trata de una cuestión de "capacidad" puesto que Osakidetza ha administrado este año 600.000 vacunas de la gripe, sino de "disponibilidad de dosis". "En la medida en que tengamos más dosis, se irá extendiendo la vacunación, incrementando el ritmo", ha dicho.

En todo caso, ha asegurado que quienes han recibido la primera dosis en Euskadi, tienen garantizada la administración de la segunda. "Si Euskadi no hubiera seguido esta estrategia y la primera semana hubiera gastado todas las dosis que correspondía, no podría garantizar las segundas dosis a todas las personas a las que les corresponde recibirla en estos momentos", ha apuntado.

Según los cálculos del Ejecutivo, en caso de no haberse guardado vacunas, los próximos siete días solo se les podría administrar la segunda dosis a la mitad de las personas a las que les corresponde. "Y no solo eso, hasta dentro de tres semanas no se podría administrar la primera dosis a nuevos colectivos", ha puntualizado.