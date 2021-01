Incidentes en Mungia y una fiesta ilegal en Bilbao, principales incumplimientos de las medidas contra el coronavirus en Bizkaia

Un joven de 19 años fue arrestado en Mungia en la tarde del sábado tras "abalanzarse" contra los ertzainas que acudieron a vigilar que se cumplían las medidas contra el coronavirus. En Bilbao, 36 personas que participaban en una fiesta ilegal han sido identificadas a primera hora de este domingo.



Un total de 10 personas han sido detenidas en Bizkaia por incumplir las restricciones para frenar el avance de la pandemia. En el conjunto de Euskadi, han sido 15 los arrestados. Además, según ha informado el departamento de Seguridad, la Ertzaintza ha interpuesto un total de 735 denuncias, 320 de ellas en Bizkaia.



??MUNGIAN GAUR GAUEAN



??Ertzaintza eta Udaltzaingoa, LAN BIKAINA!



??EUSKAL POLIZIAK AURRERA



Jovenes se saltan el confinamiento, poniendo en peligro a todo el pueblo, y actuando de forma irracional ante la actuación de la Ertzaintza y Udaltzaingoa.@Mungia_Polizia pic.twitter.com/J65AIBQpUR — ESAN ERTZAINTZA UDALTZAINGOA MIÑOIAK FORUZAINGOA (@ESANInfo) January 16, 2021

INCIDENTES EN MUNGIA Y FIESTA EN BILBAO

OTROS INCIDENTES EN EUSKADI



CUMPLEAÑOS EN GASTEIZ

Hacia las ocho y diez de la tarde, patrullas de la Ertzaintza acudieron a zona de ambiente en la y encontraron a numerosas personas que no estaban respetando las medidas preventivas contra el coronavirus. Ante la presencia policial, algún joven se abalanzó contra los agentes y uno de ellos,, fuede la autoridad.Hacia las seis menos diez de la mañana del domingo, un particular ha informado de que llevaba toda la noche oyendo música procedente de un pabellón en la. Las patrullas desplazadas al lugar han localizado una fiesta en el ático de un pabellón donde se ha identificado aa las que se les realizará sendas propuestas de sanción.En, pasadas las seis y media de la tarde del sábado, se identificó aque estaba realizando un botellón en unas pistas de pádel de la localidad. A todas ellas se las propuso para sanción por no respetar la normativa contra el covid Alrededor de las seis y media de la tarde la Ertzaintza tuvo conocimiento de que se estaba celebrando un botellón en un aparcamiento del. Las patrullas desplazadas al lugar encontraron aconsumiendo alcohol sin respetar la normativa preventiva establecida por la pandemia, al parecer, se había realizado una quedada a través de las redes sociales. Muchos de los presentes huyeron del botellón ante la presencia policial, no obstante,por incumplir con el número máximo de seis personas en una reunión y por consumir alcohol en la vía pública.En un establecimiento hostelero de lase localizó una fiesta de cumpleaños antes de las 20.00 horas. Estas personas no estaban sentadas y se encontraban en grupos de más de seis personas. Se denunció a todos los participantes en la celebración del cumpleaños y a los dueños del local por permitir la fiesta, en totalEn torno a las ocho de la tarde, se inició al desalojo de lade Donostia y alrededores ya que había una multitud de personas con intención de realizar. En el transcurso de este desalojo se produjeron desórdenes públicos en los que se arrojó objetos a los ertzainas y cuatro personas fueron detenidas por atentado contra agentes de la autoridad.