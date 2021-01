La OMS descarta que la inmunidad de rebaño se alcance este año

El mundo no alcanzará la inmunidad de rebaño frente al coronavirus este año. Así lo ha afirmado la la científica en jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Soumya Swaminathan, en una conferencia de prensa virtual desde Ginebra.



"No vamos a lograr ningún nivel de inmunidad colectiva en 2021", ha asegurado Swaminathan, quien ha pedido que no se baje la guardia frente al virus y se sigan tomando precauciones.



Swaminathan ha recordado que la vacunación frente a la covid-19 lleva tiempo. "Se necesita tiempo para escalar la producción de dosis", ha explicado.



La científica ha pedido mientras tanto paciencia a la población porque las vacunas "van a llegar a todos los países", pero mientras tanto ha insistido en la necesidad de seguir tomando precauciones como el uso de mascarilla y el distanciamiento físico.





La OMS ve "preocupante" la nueva cepa del coronavirus. Vídeo: EP

Limiting #COVID19 transmission limits the chance of dangerous new variants from developing. We need to:

-Keep physical distance as much as possible

-Keep rooms well-ventilated

-#WearAMask

-Keep our hands clean

-Cough away from others into your elbow pic.twitter.com/PLZn1RKZ6B