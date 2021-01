Los datos y la vacunación restan urgencia a la adopción de más restricciones en Euskadi contra el coronavirus

Sin perder de vista la evolución al alza de la tasa de positividad registrada durante la pasada semana, la comisión técnica del Plan de Protección Civil (LABI) de Euskadi acordó lunes no proponer la adicción de nuevas restricciones a las que ya están vigentes porque no ve "signos de alarma extraordinaria". No obstante, los técnicos que asesoran a las instituciones vascas se volverán a reunir este viernes para evaluar la evolución de la pandemia del coronavirus y los efectos de las celebraciones navideñas en los datos sanitarios.

Las reuniones mantenidas ayer por la comisión técnica del LABI y por el Consejo Interterritorial del Sistema de Salud coincidieron con el primer descenso en varios días de la tasa de positividad de Euskadi, que con los datos de las pruebas realizadas el domingo baja al 6,8% desde el 7,7% alcanzado el sábado, y con la reanudación de los procesos de vacunación. En la reunión estatal el Gobierno vasco informó de que ya ha administrado 6.000 de las 8.000 dosis previstas para la primera semana de la campaña de vacunación y que el proceso está discurriendo "con normalidad", teniendo en cuenta "las dificultades propias de las jornadas festivas". Además, ayer llegó a Euskadi la segunda remesa de vacunas contra la covid, un total de 15.600 dosis, la misma cantidad que la semana pasada.

El Gobierno vasco indicó que en las tres primeras semanas de la campaña de vacunación se reservará la mitad de las dosis para garantizar que, al final del ciclo de administración de las vacunas de Pfizer –que requieren dos dosis en momentos diferentes–, quedan unidades "suficientes" para completar la segunda administración a toda la población destinataria.

El informe epidemiológico semanal publicado ayer lunes por el Gobierno vasco indica que en la jornada del domingo se realizaron 5.324 pruebas diagnósticas con 362 nuevos casos positivos. La tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa en 239,5 casos por 100.000 habitantes. El número reproductivo básico, que determina a cuántas personas contagia cada nuevo infectado, se sitúa en 1,18, levemente por encima del dato del sábado (1,17).

Análisis de datos

En cuanto a la comisión técnica del LABI, está previsto que se reúna dos veces más –el viernes 8 y el mismo lunes día 11– antes de la cita prevista para el próximo lunes del consejo asesor, que bajo la presidencia del lehendakari es el órgano al que los expertos hacen llegar sus propuestas y recomendaciones y que, posteriormente, acuerda las medidas más idóneas en cada momento. Así, tras el encuentro celebrado ayer, el grupo de expertos reconoce en su último dictamen que la evolución de la pandemia en Euskadi "no es buena, es preocupante", aunque "no ofrece en este momento signos de alarma extraordinaria". En este sentido los expertos indican que en todos los indicadores se constata un "estancamiento" en la evolución positiva experimentada desde principios de noviembre con una "leve tendencia negativa".

Añaden que en este contexto hay que tener en consideración tres factores concretos: Por un lado, el hecho de que la sucesión de dos semanas con cuatro días no laborales ha podido distorsionar la relación de semanas anteriores entre el rastreo de contagios o contactos estrechos y el número de test realizados. Además reconocen que la "negativa evolución" que se está produciendo en otras comunidades autónomas y en países del entorno europeo "no permiten ninguna relajación" y en tercer lugar dicen que hay que "extremar todas las cautelas" tras la detección en Euskadi de, al menos, 6 casos relacionados con la nueva cepa británica, y el posible registro en el futuro de otras variaciones. "Nos encontramos en un contexto de incertidumbre y riesgo que exige una posición de máxima vigilancia y control, y de monitoreo diario de los datos. El objetivo en este momento es contener y, en la medida de lo posible, reducir la transmisión del virus", señalaron ayer los técnicos.

También consideran que las medidas restrictivas adoptadas antes de la fechas navideñas han tenido un "notable seguimiento social", habiéndose conseguido con carácter general una "contención muy significativa de la movilidad y de las interacciones en los festivos y celebraciones desde Nochebuena hasta el día de hoy". "Es fundamental reiterar el llamamiento a que en torno a la festividad de la víspera y del día de Reyes y del próximo fin de semana, se mantenga el compromiso cívico mostrado hasta ahora con las medidas preventivas y de salud pública", recalcan los expertos.

La situación

362

Positivos. El domingo en Euskadi se contabilizaron 362 nuevos infectados, 8 menos que el sábado, de los que 188 se han notificado en Bizkaia, 132 en Gipuzkoa y 39 en Araba. Otros 3 son personas cuya residencia está fuera de Euskadi. El domingo se realizaron 5.324 pruebas diagnósticas.

6,8%

Positividad. La tasa de positividad en Euskadi ha descendido casi un punto en las últimas horas y ha pasado del 7,7% el sábado al 6,8% el domingo, mientras que la incidencia acumulada en los últimos 14 días se mantiene estable, con 239,3 casos. En Bizkaia, con 212,1, la tasa está por debajo de la media de la CAV.

353

Ingresados. Están ingresados en los hospitales vascos 353 pacientes con covid, 22 más que el sábado. De ellos, 78 se encuentran en las UCI, uno menos que el día precedente, y en las últimas horas han ingresado en planta otros 35 enfermos, 7 más.

5 municipios

Zona roja. Los municipios en 'zona roja' –con una incidencia superior a 500 casos por 100.000 habitantes– son Arrigorriaga (519,3) y Bermeo (626,85), en Bizkaia; y Aretxabaleta (663,84), Beasain (620,50) y Lazkao (514,91), en Gipuzkoa. Arrasate sale del grupo de localidades en 'zona roja', al situarse su incidencia en 480,03 casos por 100.000 habitantes.

infracciones

Vendía bebidas fuera de horario

Detenido. El responsable de un establecimiento hostelero de Gasteiz de 39 años fue detenido tras ser sorprendido con el bar abierto y sirviendo bebidas para llevar el pasado 31 de diciembre más allá de las seis de la tarde, horario límite fijado para el último día del año en Euskadi. Una patrulla de la Policía Local observó sobre las 20.00 horas que se estaban sirviendo bebidas para llevar en un local hostelero del Paseo de la Florida. Los agentes se dirigieron al responsable del establecimiento que se mostró muy agresivo, les amenazó, se negó a identificarse y arremetió contra uno de los policías.

Denuncias. La Ertzaintza y las policías locales de Euskadi interpusieron un total de 1.424 denuncias durante la Nochevieja y el pasado fin de semana, incluido el viernes, por infracciones de la normativa sanitaria de prevención del covid-19 en Euskadi.