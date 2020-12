El viceconsejero de Salud abandona su cargo al cumplir 65 años

Solo una semana después de que el portavoz del covid en Euskadi y jefe de los rastreadores, Ignacio Garitano, comunicase su marcha, ayer se anunció que también abandona el cargo el hasta ahora número 2 del Departamento de Salud, el viceconsejero, Iñaki Berraondo. Aunque la consejera Gotzone Sagardui dio normalidad al relevo, el Sistema Vasco de Salud pierde en un tiempo récord a dos de sus primeros espadas en la lucha contra la pandemia en Euskadi. Y es que esta salida se produce justo siete días después de que el coordinador del Plan de Vigilancia y Control de Osakidetza, Ignacio Garitano, dejara su cargo tras varios meses ejerciendo como epidemiólogo de cabecera de Osakidetza. Se da, además, la paradoja de que Berraondo es uno de los altos cargos que mejor conocen esta crisis, ya que ha estado al frente desde el principio de la emergencia sanitaria.

El lunes fue el propio viceconsejero quien aseguró que no dimite, sino que se va porque el domingo cumplió 65 años. "Ha llegado el momento de pasar a segunda línea y dar paso a otras personas. Mi compromiso y agradecimiento al Departamento está fuera de toda duda. Aunque me voy, de hecho no me voy, porque pienso apoyar en todo lo que me pidan. Me aparto viendo un poco la luz al final del túnel", indicó, en alusión a las vacunas. Berraondo explicó que lleva ocho años "intensos" de trabajo en la consejería, y recordó este año tan complicado por la afección del covid-19. El hasta ahora hombre fuerte de Salud apuntó que, de esta forma, dejará de ir desde Donostia, donde vive, a Gasteiz todos los días, como ha hecho durante catorce años, porque estuvo anteriormente trabajando con Jon Darpón.

Sagardui dio asimismo su versión de esta baja y aseguró no haber "perdido a nadie". Resaltó que tanto Berraondo como Garitano continuarán formando parte de su equipo, aunque, "uno y otro van a tener un ámbito distinto de colaboración y participación". Y destacó que su departamento "sigue trabajando y no se va a resentir ni el cuidado de la ciudadanía ni el seguimiento de la pandemia".