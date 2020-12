Euskadi no endurece las medidas para Navidad mientras vigila la tendencia

Las restricciones adoptadas hace una semana para compaginar las celebraciones familiares de Navidad con las medidas sanitarias que eviten los contagios se mantienen invariables, al menos hasta el próximo martes, pero siguen estando condicionadas a la evolución de la pandemia. Desde el Gobierno vasco recordaron ayer que la posibilidad de realizar reuniones, viajar fuera de la Comunidad Autónoma o alargar las cenas de Nochebuena y Nochevieja depende de unos datos diarios que ahora mismo muestran cierto estancamiento en su evolución positiva y también requiere un comportamiento responsable y prudente de toda la sociedad.

Tras la reunión celebrada ayer en Gasteiz, la Comisión Técnica del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) propuso al Gobierno vasco no modificar, al menos hasta realizar una nueva evaluación el próximo día 22, las medidas preventivas decretadas el pasado día 10, aunque si la situación "no mejorara" para esa fecha, los expertos opinan que sería necesario "considerar nuevas restricciones". Los técnicos del LABI apuntaron ayer que "lo más prudente en este momento, antes de adoptar cualquier decisión que modifique las medidas tomadas con anterioridad, es prolongar por unos días la observación de la evolución epidemiológica" y volver a hacer una nueva evaluación el martes. No obstante los técnicos adelantan que "si la situación no mejora será necesario considerar nuevas restricciones", al tiempo que aconsejan reforzar las tareas de testeo, identificación y seguimiento de casos, contagios y contactos.

La comisión técnica del LABI analizó ayer la evolución de la pandemia en Euskadi, donde hay una "tendencia a la baja" en la situación epidemiológica, pero sus expertos advirtieron de que ese descenso se ha estancado en los últimos días, registrando un comportamiento peor en Araba. Los técnicos emitieron un dictamen en el que constatan que la evolución de los datos de la epidemia de los últimos días sitúa a Euskadi en un Escenario nivel 3, equivalente a una "transmisión tensionada", en los indicadores de incidencia o extensión de la pandemia, así como en los de gravedad e impacto asistencial y de tendencia y reproductividad.

Los expertos recordaron también que en Euskadi, pese a la mejoría registrada desde noviembre, se están dando cambios de tendencia en la situación epidemiológica, que en varios países europeos ha habido un importante incremento de la extensión de la enfermedad y de la mortalidad, y que también han crecido los contagios en algunas comunidades autónomas. Todo esto crea, según los técnicos, "un contexto de incertidumbre" que les lleva a considerar necesario seguir en continua observación de los datos, reforzar el seguimiento de los positivos y dirigir un mensaje a la sociedad para que refuerce su compromiso en el cumplimiento de las medidas de prevención.

"ir de farra"

En este sentido, el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, recordó ayer que la flexibilización de algunas restricciones durante las navidades no se ha hecho para "ir de farra" a un alojamiento turístico o "con la cuadrilla a no sé dónde", sino para poder estar con los familiares más cercanos en unas fechas señaladas. "Estamos en una situación de emergencia sanitaria, en un estado de alarma, con un toque de queda y con una invitación permanente a toda la ciudadanía a actuar con responsabilidad. El Gobierno no ha hecho ninguna invitación a la movilidad y a aligerar las decisiones que todos tenemos que cumplir", señaló. Zupiria invitó a reflexionar individualmente sobre si se podía haber hecho más para evitar los 2.000 fallecidos por covid que ha habido en Euskadi, aunque consideró que el comportamiento general de la sociedad vasca ha sido merecedor de un "aplauso".

El portavoz del Gobierno vasco afirmó que están constatando que algunas medidas y "alivios" que se decretaron respecto a la movilidad para evitar que "algunas personas permanezcan solas, sobre todo las mayores en navidades, o se den situaciones no deseadas", se están utilizando por parte de grupos de personas y cuadrillas "para hacer lo que no hay que hacer, para moverse y reunirse en lugares en los que no deberían hacerlo". "Este es un tema que está pesando muy seriamente en las consideraciones que se están haciendo respecto a la situación sanitaria. Es importante evaluar permanentemente cuál es la evolución de los datos, pero también que todos asumamos la responsabilidad que tenemos", manifestó.

Vídeos

El Gobierno vasco considera conveniente recordar las medidas de prevención y publicó en Internet dos vídeos con pautas para evitar contagios durante las celebraciones navideñas. Los vídeos recuerdan la necesidad de mantener 1,5 metros de distancia interpersonal, usar mascarilla, lavarse las manos, reducir las relaciones sociales a una burbuja y airear espacios cerrados. Los vídeos, pensados también para que puedan ser compartidos por WhatsApp, animan a no viajar si no es imprescindible, planificar las celebraciones, reunirse en espacios abiertos, no besarse ni abrazarse al saludarse, no compartir plato ni vaso y no fumar, dado que el virus puede estar en el humo.

Los datos

465 casos

Contagios. La pandemia ha dejado en Euskadi 465 nuevos contagios en las 12.787 pruebas practicadas el jueves, lo que deja la tasa de positividad en el 3,6%. El jueves se detectaron 69 contagios más que el día anterior; los casos subieron en Bizkaia hasta 193 (+16) y en Gipuzkoa hasta 191 (+53) y solo bajaron en Araba para quedarse en 78 (-1). Tres personas con residencia habitual fuera de Euskadi también dieron positivo (+1).

Baja el R0

Indicador. El número reproductivo básico (R0), que establece a cuántas personas puede contagiar un infectado, bajó de 1 por primera vez en cinco días para situarse en 0,99, frente al 1,04 de la víspera. Este indicador ha descendido en todos los territorios, pero sigue por encima de 1 en Gipuzkoa (1,03). En Araba está en el 0,98 y en Bizkaia en el 0,97.

42 ingresos

Hospitales. La mejora de la situación epidemiológica tiene su reflejo en la presión hospitalaria, que continúa reduciéndose. Hay 413 personas ingresadas con covid en los hospitales vascos, 20 menos que el miércoles, los menores niveles desde octubre. Los pacientes en UCI son 98, lo mismos que la víspera, y aunque han subido los nuevos ingresos en planta de 36 a 42, ha bajado el número de pacientes en planta de 335 a 315.