Sagardui no descarta que el LABI tome este viernes más medidas para controlar la pandemia en Euskadi

La Consejera de Salud del Gobierno vasco Gotzone Sagardui ha asegurado este jueves que los datos registrados los últimos días "son buenos", aunque ha subrayado que "no significa que estemos bien" ya que se está produciendo un estancamiento en el descenso de los positivos de coronavirus.

Así, en una comparecencia que no estaba anunciada, Sagardui no ha descartado que el LABI, que se reúne este viernes, establezca más medidas de cara a Navidad para controlar la situación epidemiológica en Euskadi.

Sagardui, en declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento Vasco, ha destacado que la incidencia acumulada del coronavirus en los últimos 14 días se ha situado en Euskadi por debajo de los 300 casos por cada 100.000 habitantes.

No obstante, ha alertado de que eso "no significa que estamos bien". "Todavía no", ha subrayado la consejera, que ha afirmado que el "estancamiento" que se ha producido en la última semana en la tendencia positiva que se experimentaba en la pandemia, plantea la necesidad de permanecer "muy alerta".

La consejera ha informado de que, en este contexto, la comisión técnica del LABI decidirá este próximo viernes si es necesario plantear alguna modificación en las actuales restricciones y en las medidas preventivas frente al coronavirus planteadas para las navidades.

En caso de que los técnicos que integran esta comisión estimen oportuno modificar alguna de las medidas vigentes, elevarán una propuesta en ese sentido al Consejo Asesor del LABI, órgano que, bajo la presidencia del lehendakari, Iñigo Urkullu, decide sobre este tipo de restricciones a la actividad y a la movilidad.



PLAZOS



Gotzone Sagardui no ha precisado para cuándo se convocaría una reunión del Consejo Asesor si la comisión técnica propone algún cambio en la situación actual, dado que dependerá de la "urgencia" de las propuestas que puedan realizar los expertos.

La consejera de Salud tampoco se ha pronunciado sobre la conveniencia o no de modificar las actuales medidas preventivas y las que se establecieron la semana pasada para las próximas navidades.

Respecto al plazo que se marca el Gobierno para decidir sobre este asunto, ha manifestado que siempre se trata de adoptar las medidas "con la premura que sea necesaria", aunque ha subrayado que hay que ir "paso a paso".



"MALESTAR" CON EL GOBIERNO CENTRAL

Por otra parte, Sagardui ha reiterado sus críticas a las "formas" empleadas por el Ministerio de Sanidad en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En esta ocasión, la consejera ha expresado su "malestar" por el hecho de que en la reunión de este órgano celebrada este pasado miércoles, se plantearan cuestiones "no abordadas previamente" y sobre las que las comunidades autónomas "no pudieron hacer aportaciones".

El Consejo Interterritorial, según ha dicho, ha de ser un foro destinado a tratar de alcanzar consensos, algo que "no viene siendo así" en los últimos meses. "Debe ser un órgano en el que se decida y se ponga en común", ha afirmado, tras lo que ha lamentado que, en lugar de ello, este foro se ha convertido en un órgano "para dar cuenta de decisiones que ya parecen haber sido adoptadas por el Gobierno central".



VACUNAS



La responsable autonómica de Salud ha explicado que en el encuentro de este pasado miércoles no se habló de ninguna fecha sobre el posible inicio de la vacunación contra el coronavirus. En todo caso, ha recordado que la Agencia Europea del Medicamento se reunirá el 21 de diciembre para analizar si autoriza o no el uso de la vacuna de Pfizer.

Sagardui ha explicado que el Departamento de Salud y Osakidetza "avanzan todo lo que se puede" en la preparación del programa de vacunaciones, aunque ha recordado que aún no se conoce de forma "definitiva" ni la fecha de la autorización del tratamiento, ni cuándo llegarían las vacunas a Euskadi ni el número de dosis que se pondrán a disposición de la comunidad autónoma.