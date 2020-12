La victoria de la familia de Maribel Tellaetxe, la vizcaina con Alzheimer que luchó por despenalizar la eutanasia: "Estaría orgullosa de nuestra lucha"

La familia de la vizcaina Maribel Tellaetxe, que recogió miles de firmas para reclamar la despenalización de la eutanasia, está convencida de que ella se sentiría "orgullosa" al ver que sus seres queridos, que no pudieron llevar a cabo su voluntad, continuaron "luchando" para que lo que ella no tuvo "lo tenga el resto de la gente".

En la víspera de que el Congreso apruebe la ley que regula la eutanasia por primera vez en España, el hijo de Maribel, Danel Lorente, ha mostrado en una entrevista su satisfacción porque la Ley supone "un respeto a las libertades individuales" y la Constitución, aunque llega tarde para su madre, que padecía alzhéimer avanzado y falleció en marzo de 2019, pero ha destacado que la familia vive "ilusionada" este momento.

Maribel, junto a su marido, Txema, y su hijo Danel. Oskar González

"Por favor, no esperéis a que me olvide de vosotros, a que no os reconozca como hijos o que no reconozca a 'aita'. Ese día me tienes que ayudar a marchar", pidió Maribel a su familia en una carta que publicó su hijo en una plataforma y que sirvió para recoger miles de firmas en favor de la despenalización de la eutanasia.

En su opinión, la Ley supone "un respeto a las libertades individuales" y los derechos humanos, así como "a la Constitución, de tan obligatorio cumplimiento que dicen que es", pues en ella se recoge "el derecho a la vida y a la integridad física y mental" sin que "pueda someterse a la persona a actos denigrantes ni inhumanos".

Ha afirmado que el derecho a la vida "es un derecho, no es una obligación" y ha insistido en que con la Ley de la Eutanasia "lo que conseguimos es el respeto a las libertades y a las voluntades individuales que no afectan a terceros de forma negativa".

La familia entregó más de 266.000 firmas en el Congreso. Foto: EFE

"Que yo quiera decidir marchar en un momento determinado porque mi vida no me compensa vivirla de la forma en que me ha tocado vivirla, por un accidente o por una enfermedad, o por lo que sea, es una decisión mía. Solo y exclusivamente mía y nadie más debería gobernar sobre mí en una decisión de esas características", ha señalado.

CUIDADOS PALIATIVOS

Muy crítico con la postura contraria a la ley de PP y Vox, Danel Lorente sostiene que los cuidados paliativos y la eutanasia son "absolutamente compatibles" y recuerda que su madre tuvo durante más de un año cuidados paliativos y dispuso de una atención "fantástica".

Sin embargo, ha afirmado que los cuidados paliativos "mitigan un dolor" pero que "el sufrimiento humano no solo depende del dolor físico", y ha destacado que "los motivos" por los que su madre "quería morir no tenían nada que ver con el dolor físico".

"Ningún paliativo le devolvía a mi ama los recuerdos, ningún paliativo le devolvía a mi ama la capacidad de reconocer a las personas que más quería, ningún paliativo le devolvía a mi ama la capacidad de amar y, sobre todo, la capacidad de autonomía", ha asegurado emocionado.

DOCUMENTAL LA PROMESA

Para denunciar la situación que estaba viviendo su madre y reivindicar la despenalización de la eutanasia, Danel rodó el documental "La promesa" para "poner imágenes a una situación dura", en la que se obligaba "a sufrir" a una mujer que dejó escrito que no quería vivir así, y con el que mostró la "tortura a la que estaba sometida" su madre.

El documental ha sido seleccionado a competición en 29 festivales y ha obtenido una docena de premios en países de culturas y religiones "tan diferentes" que ha hecho pensar a Danel Lorente que "hay millones de maribeles por el mundo" y que el derecho a una vida digna es algo universal.

"Te das cuenta de que gente como ama y familias que han tenido una persona en la misma situación que nosotros hay millones por todo el mundo. Todo el mundo acaba empatizando con la historia, con la idea y con la reivindicación porque no deja de ser algo justo", ha indicado.