Los divorcios caen en Euskadi un 45% durante la pandemia

Las demandas de disolución matrimonial (separaciones, divorcios y nulidades) en Euskadi han caído un 45,1% en Euskadi en el segundo trimestre del año en términos interanuales como consecuencia de la crisis sanitaria causada por la covid-19, según ha informado hoy el Consejo General del Poder Judicial.

Entre abril y junio se presentaron en los tribunales vascos un total de 618 demandas de separación, divorcio y nulidad, frente a las 1.126 que se interpusieron en el mismo periodo de 2019.



En concreto, los divorcios consensuados fueron 394, un 46,2 % menos; los no consensuados sumaron 198, un 43,1% menos; mientras que las separaciones de muto acuerdo fueron 18, una caída del 43,8 %, y 6 en las que no hubo consenso, un 53,8 % menos. Además hubo 2 nulidades cuando en el mismo periodo de 2019 no se produjo ninguna.

Euskadi fue una de las comunidades con menor tasa de disoluciones matrimoniales por 10.000 habitantes, un 3,9. Por territorios, las comunidades autónomas en las que se presentaron más demandas fueron Canarias (5,3 por cada 10.000 habitantes), Murcia (5,2), Comunidad Valenciana (5), Cataluña (4,9), Baleares (4,7), La Rioja (4,6) y Cantabria (4,4). Todas ellas superan a la media nacional, que se sitúa en 4,3 por cada 10.000 habitantes.

En el otro extremo, las autonomías que registraron menor tasa de disoluciones matrimoniales en el segundo trimestre del año fueron Madrid (3,4 por 10.000 habitantes), Castilla y León (3,7), Aragón y Galicia (3,8 cada una) y Extremadura y País Vasco (3,9 en ambas).

"El impacto de la crisis sanitaria causada por el COVID-19 también se ha hecho notar en las demandas de disolución matrimonial presentadas en el segundo trimestre de 2020, el más afectado por la declaración del estado de alarma y la consiguiente paralización de la actividad judicial", ha explicado el CGPJ en un comunicado.

"La desescalada escalonada en la administración de justicia, la necesidad de adoptar medidas de seguridad e higiene en los juzgados y la persistencia de la incidencia de la pandemia han hecho que las características de la disminución de todos los indicadores en ese trimestre sean tan diferentes a las de cualquier otro periodo anterior que es imposible extraer conclusiones de los datos que se presentan, y aconsejan tomar con cautela las variaciones interanuales", ha advertido