Sanitarios a la sociedad: "No paguéis con nosotros la frustración, sumaos a nuestras manifestaciones"

La representante de Satse Euskadi, Amaia Mayor, ha asegurado que la plantilla de Osakidetza está enfadada por la sobrecarga de trabajo que los profesionales vienen soportando. En una entrevista en Euskadi Hoy de Onda Vasca, la portavoz del sindicato de enfermería ha denunciado la falta de personal para cubrir las necesidades del sistema de salud. Además, ha señalado que es necesario establecer una estrategia a largo plazo y dar buenas condiciones laborales para que "los profesionales formados con recursos vascos no se tengan que ir al extranjero".

La misma posición comparte Mabel Arciniega, secretaria general del Sindicato Médico en Euskadi, quien ha explicado que los sanitarios temen la llegada del otoño y que la covid-19 solo ha puesto de manifiesto "las debilidades que venía arrastrando el sistema de salud".

Arciniega ha lamentado que se siga dando prioridad a la atención telefónica. "En un primer momento la atención telefónica estaba justificada, ahora no. Hay consultas que no se puede hacer por teléfono. Quieren que atendamos a más pacientes, pero no es posible".

La secretaria general del Sindicato Médico en Euskadi ha calificado el comportamiento de la mayor parte de la sociedad ante la pandemia como ejemplar. Arciniega ha lamentado que en algunos casos los ciudadanos estén pagando su enfado y frustración por una atención deficiente con el personal sanitario, y ha llamado a la sociedad a sumarse a sus reivindicaciones. "Que demuestren su malestar viniendo a nuestras manifestaciones. Son bienvenidos".