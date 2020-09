La plataforma por la jornada continua escolar llega a Bizkaia

La plataforma alavesa a favor de la jornada continua, que tiene adheridas a más de 4.000 familias y 45 centros, se ha extendido a los territorios vecinos. Como acaban de anunciar dos de sus representantes, Nuria Bru y Rosa Martínez, en una rueda de prensa en la plaza gasteiztarra de Los Fueros, acompañadas de medio centenar de familias y representantes de diversos centros alaveses, "a las doce de esta noche ya habíamos conseguido mil familias por parte de Bizkaia y 500 por Gipuzkoa. Aunque ha sido un poco apresurado, esperemos que se vayan sumando más".

En su opinión, la jornada partida escolar es un "problema generalizado" que no entiende ni de territorios ni de escuelas, ya que "no hay diferencia si el colegio es concentrado o público" y gran parte de la razón para reclamar el horario continuo tiene que ver con las "aglomeraciones que se forman en los colegios. Un problema que venimos arrastrando desde siempre" y que dicen que se ha agravado a raíz de la pandemia. "Ahora mismo no te puedes juntar en la calle, pero nos podemos arremolinar todos en los colegios", censuró Martínez.

Al respecto, la plataforma se queja de que "acabamos de empezar el curso escolar y la comunidad educativa ve que no se han tomado medidas para que la vuelta a las aulas sea segura. Seguimos con los mismos ratios, no se han habilitado espacios alternativos, no se han contratado docentes, no se sabe qué va a pasar con los comedores, algo que dificulta mucho la conciliación familiar porque no puedes dejar a tu niño a las nueve de la mañana y recogerlo a las doce y media. ¿Cuánto trabajas: dos horas? Pues te van a decir que te vayas a casa tú y tu niño. Y al no ofrecer comedor, tenemos un montón de personal que en este momento está en la incertidumbre, al no saber en qué momento va a empezar a trabajar y en qué condiciones", denuncian.

De ahí que las familias de la plataforma se vean "condenadas" a no poder conciliar la vida laboral y familiar. "No se ha intentado hacer algún cambio en el horario. La mayoría de las familias estamos abocadas a hacer cuatro viajes diarios a la escuela, con el riesgo sanitario y social que ello supone", lamentan. La plataforma, asimismo, ha creado la página web www.jjeuskadijc.org para que se adhieran las personas y centros interesados