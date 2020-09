Bildarratz avisa de que la huelga en la enseñanza "no aporta nada"

El nuevo consejero de Educación del Gobierno Vasco, Jokin Bildarratz, ha advertido de que la huelga en la enseñanza convocada por los sindicatos para el día 15 "no aporta nada" y perjudicará especialmente a los alumnos que sufren una situación de mayor "debilidad", por lo que ha reiterado su disposición al "diálogo" para tratar de llegar a un acuerdo sobre medidas que se han de aplicar en el reinicio de la actividad docente presencial.

Bildarratz, en declaraciones a los medios de comunicación, ha analizado el desarrollo de las reuniones celebradas este pasado jueves con agentes de la comunidad educativa y con los sindicatos, que han convocado una huelga para el día 15 en demanda de un regreso a las aulas "seguro y consensuado" tras la suspensión de las clases presenciales por la pandemia de coronavirus.

El nuevo consejero de Educación ha reiterado su disposición al diálogo con la comunidad educativa y con los agentes sindicales para buscar soluciones a una situación que ha calificado de "muy complicada".

Además, ha denunciado que la huelga "no aporta nada" y que quien "más sufrirá" los efectos del paro serán los alumnos que se encuentran en una situación de mayor "debilidad", como los que proceden de familias desestructuradas. "¿La huelga nos va a dotar de más seguridad o de más recursos? No, la huelga no nos dota de nada de eso", ha manifestado.