Las 'aulas espejo' en la universidad

La UPV/EHU aplicará un sistema parecido al de la UPNA con clases que se dividen en dos esancias,en una los alumnos siguen las explicaciones a a través de internet

el covid-19 ha obligado a reinventarse en todos los ámbitos de la vida. La UPNA ha puesto en marcha en el inicio del curso un sistema muy parecido al que va a implantar la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) en su modelo híbrido que tendrá una presencialidad del 75%. Son las denominadas aulas espejo para las clases que superen los aforos máximos previstos, de forma que el grupo se dividirá en dos, uno seguirá la clase en el aula con el profesor y otro seguirá la retransmisión de la clase desde otra aula en la universidad. En el caso de Nafarroa, los alumnos de primer curso quedan fuera de este sistema de aulas espejo, para garantizarles una docencia presencial ordinaria, ya que la universidad considera "muy importante" que el alumnado que comienza sus estudios este año pueda asistir a clase con la fórmula presencial tradicional.

La UPNA ha mostrado a los medios de comunicación esta semana el funcionamiento de estas aulas. No obstante, en el 93-94% de los grupos docentes la organización de espacios ha permitido una docencia presencial, con distancia de seguridad de 1,5 metros y uso obligatorio de mascarillas para estudiantes y profesores. En los casos en los que no se cumplen estas condiciones, se han creado las aulas espejo, que serán utilizadas por alumnos de segundo a cuarto curso y de máster. Los estudiantes que no estén en el aula con el profesor, seguirán la retransmisión en esta clase. Los dos grupos se alternarán cada semana por esta aula. Según explicó Inma Farran, vicerrectora de Enseñanzas, si se da un positivo de covid-19 en una clase "seguiremos las recomendaciones del Departamento de Salud y hoy por hoy la recomendaciones son aislar a los contacto estrechos". "Hasta la fecha se considera contacto estrecho cuando has estado más de un cuarto de hora en contacto con una persona sin distancia de seguridad y sin mascarilla. Hemos establecido uso obligatorio de mascarilla y también hemos establecido 1,5 metros de distanciamiento, con lo cual entendemos que el aula no se aislaría", señaló. Edurne Barrenetxea, vicerrectora de Desarrollo Digital, señaló que, en caso de que fuera necesario, las clases se podrían seguir por videoconferencia desde casa. No obstante, precisó que "a un alumno le puede haber tocado una asignatura de 8 a 10 horas presencial, de 10 a 12 en espejo y de 12 a 14 presencial, con lo cual no es factible que lo siga desde su casa por videoconferencia y esté en las presenciales, por ello dotamos del aula espejo".

La Universidad del País Vasco dará a conocer la semana que viene su protocolo adaptado a la nueva situación pandémica que obligará a usar mascarilla. La rectora Nekane Balluerca reveló a DEIA en junio que se van a invertir 4 millones de euros en la transformación digital de la universidad para comprar e instalar, cámaras, pantallas y equipos. Balluerka espera que esa inversión sea compensada por el Gobierno vasco con el dinero que va a llegar del Ministerio del fondo covid, dotado con 600 millones de euros a repartir entre las comunidades autónomas el 20%.