Las ikastolas, decepcionadas tras la reunión con Educación

Bilbao – "Decepcionante". Ikastolen Elkartea calificó así ayer la reunión que mantuvieron el lunes con los responsables del Departamento de Educación ya que el encuentro no solo no sirvió para aclarar las dudas que tenían respecto al inicio de curso, sino que "se acentuaron". "Nos dijeron, pero no se comprometieron, que vamos a disponer de recursos para iniciar el curso en esta situación especial, pero no nos aclararon ni cuánto, ni cuándo ni para qué o según qué criterios vamos a recibir esos recursos", afirmaron ayer desde la federación de ikastolas. Igual que el resto de las patronales de la red concertada, las ikastolas solicitaron al Gobierno vasco recursos adicionales para hacer frente a los gastos extraordinarios derivados de la pandemia.

La falta de un compromiso oficial llevó a las ikastolas a concluir que la reunión fue "una estrategia del Gobierno vasco para ganar tiempo y que corremos el riesgo de no recibir nada". Según manifestaron, esta situación "preocupa" a los centros porque no saben si la Administración pondrá a su disposición los recursos adicionales que requiere la situación. "Nos duele la falta de una propuesta del Gobierno vasco" ya que, según las ikastolas, "a todos los centros educativos de todo el sistema educativo nos afectan por igual las medidas a adoptar para responder a la crisis del virus covid-19".

Entre otras cuestiones, la federación de ikastolas solicitan a Educación que les facilite más recursos para aumentar las medidas de limpieza e higiene e incrementar el profesorado para hacer frente al desdoble provocado por la imposibilidad de mantener la distancia de seguridad entre alumnos, cuando se implante la figura del encargado de la crisis del covid-19 o cuando se tengan que hacer sustituciones por bajas por contagio. Asimismo reclaman recursos para adquirir o renovar los recursos tecnológicos y diferentes medidas en los servicios de comedor y transporte.