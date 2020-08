Los sindicatos preparan movilizaciones tras conocer el protocolo de Educación

Entrevistados en Euskadi Hoy de Onda Vasca, los responsables de Educación de Steilas y de CC.OO Euskadi, Ana Pérez y Pablo García de Vicuña, han lamentado que el departamento de Educación no haya tenido en cuenta a los sindicatos para elaborar el protocolo de actuación ante el inicio del curso. Para Steilas "las medidas llegan tarde y con falta de concreción. No es de recibo que se hagan propuestas a una semana del inicio del curso". Por su parte, CC.OO cree que "las medidas de Educación son fuegos de artificio. Un ejemplo de ello son las mil contrataciones de docentes que contempla para algunos centros. Las cifras las conocían hace meses".

La responsable educación de STEILAS ha avanzado que los sindicatos preparan movilizaciones. "No entendemos la mitad de las medidas. De nuevo la responsabilidad queda en los centros escolares y en sus equipos directivos. Ante esta situación tan grave, tenemos que dar respuesta y planificamos movilizaciones. Los cinco sindicatos trabajamos en ello".

Desde CC.OO, Pablo García de Vicuña, ha lamentado que los docentes no hayan recibido formación alguna desde el confinamiento. "No podremos hacer frente a un escenario en el que la educación on line vuelva a ser necesaria. Volveremos a trabajar a golpe de improvisación como ocurrió en marzo".