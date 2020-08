Sindicatos ven "insuficientes e improvisadas" las medidas propuestas por Educación contra el coronavirus

Los sindicatos en Enseñanza Steilas, LAB, CCOO y UGT han calificado las medidas de protección propuestas por el departamento de Educación para el comienzo de curso de "insuficientes y poco adecuadas a la realidad". Además, han acusado a la consejera, Cristina Uriarte, de haberlas decidido "de forma improvisada, sin contar con los agentes educativos y tras hacer oídos sordos a las propuestas sindicales".

Representantes de Enseñanza de los cuatro sindicatos salvo ELA, que hará su valoración a la espera de la publicación del decreto regulador, han coincidido en demandar al Departamento vasco "más contratación de personal, mayor formación en materia de protección sanitaria y más medios para poder afrontar las clases con seguridad".

Asimismo han coincidido en exigir una reducción de la ratio de alumnos por aula y un protocolo de actuación "único, claro y consensuado para actuar en el caso de producirse contagios". También piden que el Departamento "negocie" con otras instituciones una posible habilitación de espacios anexos, a modo de aulas en recintos urbanos, sobre todo en las ciudades donde se da la mayor masificación en los centros en cuanto a espacios disponibles.





MEDIDAS PROPUESTAS POR URIARTE

Para Ana Pérez, de Steilas, las medidas anunciadas por Cristina Uriarte son "poco concretas a estas alturas del verano y llegan tarde, porque, a dos semanas de comenzar el curso, no se puede decir que se valorarán las cosas, cuando ya se tenía que haber hecho esa valoración, tanto de ratios como del profesorado necesario y ya en el momento en que se supieron los datos de matriculaciones y cómo iban a quedar las ratios en las aulas".

En su opinión, hay que poner "más recursos económicos y humanos, aumentando plantillas, porque "no se puede con los mismos recursos intentar solventar un curso que, de entrada, va a ser complicado y que, en el mejor de sus escenarios planteados por Educación, el más cercano a la normalidad, con las plantillas actuales va a resultar insuficiente y se va a hacer mal".

Para la representante de Steilas, "sabemos que el día 7 de septiembre los alumnos van a estar en las aulas, pero no sabemos qué va a pasar el día 8, porque parece que se habla de intentar evitar aglomeraciones en todas partes menos en las aulas y no hay espacios alternativos suficientes". En su opinión, "eso se tenía que haber previsto ya, porque no estamos en marzo" y tenía que estar ya previsto para que la vuelta estuviera garantizada después de que hayan pasado seis meses".





ENFADO DE LOS SINDICATOS DE EDUCACIÓN

Desde Steilas han mostrado su "enfado" porque a los sindicatos "ni se nos ha recibido ni convocado para nada y los protocolos los hemos conocido vía su página web". A su juicio, que cada centro se encargue de su plan de contingencia y decida ante un caso si se cierra un aula o toda la escuela, es "una decisión que no puede quedar en manos de los equipos directivos sino que es responsabilidad del departamento, "que no puede delegar y quitarse la responsabilidad de encima y dejarla en los centros". "Si eso ocurre queremos que a quien tome esas decisiones se le garantice que no tendrán ninguna consecuencia jurídica", ha añadido.





MEDIDAS ALEJADAS DE LA REALIDAD

Desde CCOO, Pablo Eduardo García de Vicuña ha considerado que las medidas "son insuficientes y poco adecuadas a la realidad", y demuestran que Educación "ha estado en una burbuja y ahora se están dando cuenta de que la realidad de la normalidad como la que pretendían es absolutamente imposible porque están trabajando en unas claves de medias de alumnado, de ratios y de aulas igual a la de cualquier otro año". "Los sindicatos les venimos diciendo que es una situación irreal y que tendrán que ir adaptando y haciendo contrataciones pero no han querido ni revisar ni negociar a la baja las ratios y estamos con las mismas ratios de cualquier otro curso", ha añadido.

Respecto a que se irán reforzando las plantillas en función de las necesidades, "es imposible que las normas con las que trabaja el departamento se lleven luego a la práctica, porque van a tener que ir adaptando a medida que se vayan dando situaciones, cuando debe trabajar en clave de bolsa de docentes y personal de servicio complementarios para apoyo educativo o de limpieza pero que ya estuvieran disponibles desde el comienzo del curso, no sobre la marcha y con las clases empezadas".

También ha insistido en que el departamento tiene que concretar negociaciones con otras instituciones para contar con espacios anexos a las propias aulas, si no, será imposible mantener la educación presencial porque hay muchos centros sin espacios para añadir y necesitarán aulas de bibliotecas y centros cívicos.

Para Irati Tobar, de LAB, se ha actuado de forma "improvisada y las medidas llegan tarde" porque el análisis de las ratios se tenía que haber hecho en junio. Ahora, "están hechas las adjudicaciones de todo el profesorado que va a haber en escuelas e institutos". Respecto al coordinador por centro encargado del plan de contingencia, en su opinión, para llevar a cabo esa labor, tiene que ser "liberado de horas y estar en todo momento coordinado con el departamento de Educación".

"SEGUIDISMO"

Para la representante de LAB, el departamento vasco se ha limitado a hacer "un seguidismo de junio y deja en manos de los centros, en nombre de la autonomía, la decisión de cómo actuar, cuando es Educación quien tiene que asumir más su responsabilidad y dotar de formación a los trabajadores, limpieza, profesores, cocina". Asimismo ha calificado de "palabras vacías" su anuncio de que se analizará aumentar las contrataciones de profesores en función de las necesidades sin bajar las ratios".

Por ese motivo, "una vez empezado el curso habrá que responder a lo que es la pandemia al día, y no va a darse una planificación integral de aumento de profesorados, sino que va a ser, seguramente, solo de algunas plazas que irán en aumento en aquellos centros donde la ratio esté ya al máximo, aunque sea verdad que las ratios no llegan al máximo establecido por ahora, pero es que para este sindicatos ya son abusivas ahora".

Joseba Ander Muñoz, de UGT, ha lamentado que los sindicatos de enseñanza pidieran al departamento negociar con los agentes educativos y los sindicatos esta vuelta a las aulas pero "todos los pasos que se están dando son unilaterales" y el departamento vasco "ha hecho oídos sordos a todas las propuestas que les han hecho llegar, individuales y conjuntas" y está actuando "siempre a remolque". "No se cuenta para nada con los sindicatos y nos enteramos de todo por la prensa", ha lamentado.

Desde UGT han reclamado, ya desde final del curso pasado, un protocolo claro de actuación y todavía no lo hay y están a ver qué sucede, porque en marzo fue muy precipitado por cómo se desarrolló todo, pero ahora estamos parecido al inicio de este curso e incluso nos abocamos a una situación peor a la que se vivió entonces".

Para Muñoz, el departamento deja todo en manos de los equipos directivos pero faltan todavía medios, personal de limpieza con formación adecuada. Desde UGT piden que se adopten "unas directrices claras y únicas para todo el Estado desde el Ministerio de Educación, y que no en Euskadi se haga un protocolo para el País Vasco y otro en Cantabria, sino un protocolo único y efectivo".

En cuanto al personal disponible, para UGT Enseñanza las tres situaciones posibles planteadas se afrontan "con el mismo personal, y estamos ante un maremagnum donde quedarán en manos del profesorado las decisiones, cuando no saben cómo hacerlo porque no se le ha explicado y en marzo se adaptaron con sus propios medios". Ahora, "han pasado seis meses y se opta por hacer lo mismo, cuando son necesarios más profesorado y más medios y menos ratio por aula".