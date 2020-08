El Gobierno vasco cree que se está "a tiempo de enmendar la situación y de vivir de otra manera"

La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, cree que se está "a tiempo de enmendar" el aumento de contagios en Euskadi y la situación en los hospitales es "todavía muy controlable", aunque hay que ser conscientes de que "hay que vivir de otra manera".

En una entrevista a RNE, Tapia ha afirmado que, haber vivido un "confinamiento tan duro", ha llevado a ser "poco consciente de que el virus seguía" presente, y se ha tratado de vivir "como se vivía en febrero o en el verano pasado".

"Y eso, en parte, puede ser responsable de lo que nos ha pasado", ha indicado Tapia, quien ha añadido que el hecho de que hubiera pocos contagios, ha llevado a pensar "engañosamente, que el virus había desaparecido".

No obstante, cree que se está "a tiempo de enmendar" esta situación y de "vivir de otra manera". Tapia ha asegurado que "se puede hacer todo" pero "de otra manera, con un poco menos de contacto, con la distancia social". "Tenemos que reunirnos con un número menor de personas porque en los momentos de ocio nos relajamos más, confíamos mucho en las personas con las que estamos habitualmente y quizá el grupo de personas con los que estamos habitualmente está siendo excesivamente grande", ha advertido.

La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras ha afirmado que, a pesar de que, en los dos últimos días, ha habido un "poco respiro" en los datos al reducirse la cifra de contagios respecto a días anteriores, cree que se necesita conocer la "tendencia" a lo largo de siete días completos.

Asimismo, ha destacado la importancia de que se estén detectando los casos de forma temprana, porque hay que "contener la llegada al sistema hospitalario".

Tapia ha señalado que, con las nuevas medidas restrictivas adoptadas, se pretende "contener la propagación del virus" y que la incidencia en el sistema sanitario sea "la mínima posible". La consejera ha añadido que se están produciendo más hospitalizaciones en planta e ingresos en planta, una situación que "todavía es muy controlable" y lo que se busca es "no colapsar el sistema".

La consejera ha indicado que Euskadi tenía planes de contingencia preparados en todos los sistemas hospitalarios "y los tiene" y ha señalado que el objetivo es que el sistema sea "capaz de responder no solo a la situación actual", sino que debe hacer frente en otoño e invierno a la gripe estacional. "Sin olvidarnos que, además de la Covid y de la gripe, hay muchísimas enfermedades que hay que ir atendiendo de la manera más adecuada posible", ha manifestado.

Respecto a si Euskadi se plantea aplazar operaciones programadas como están haciendo ya comunidades como Madrid, Tapia ha indicado que, en principio, la situación está siendo "muy controlable" y se están "atendiendo todas la necesidades que existen".

Tapia ha añadido que, si precisamente han decretado la emergencia sanitaria y han establecido medidas restrictivas, es porque quieren que no se produzca y se quiere "adelantar en el tiempo".

"Preferimos prevenir y prepararnos para lo que pueda ocurrir en otoño o invierno, pero nuestra prioridad es atender a esas operaciones preparadas, pero no solo operaciones, sino tratamientos de muchas características", ha agregado Tapia, que ha señalado que trabajan por mantener un sistema sanitario "confiable" y que no debe "dar respeto acudir porque puede dar la sensación de que solo se atiende a la Covid y no es así".

Tapia ha afirmado que, cuando empezaron a hacer los primeros brotes, establecieron medidas restrictivas en determinados zonas y municipios y han sido "muy efectivas". Por lo tanto, ha asegurado que, si no se consigue que el número de contagios se reduzca, "evidentemente, se irán tomando las medidas adecuadas" que pueden ser generales, como las adoptadas ahora, o "más restrictivas", donde se produzcan más contagios para contener "esos pequeños focos por municipos, áreas o zonas".

La consejera ha indicado que el "gran reto" que hay es no volver a un confinamiento "tan estricto" como el vivido en marzo o abril porque "la salud y la economía pueden vivir, tienen que convivir". "Hay que convivir con el virus mientras no tengamos una vacuna o un tratamiento 100% efectivo y eso va a durar meses todavía", ha agregado.





TOQUE DE QUEDA



Por otra parte, ha indicado que implantar el toque de queda es "una de las opciones que se pueden manejar" y ha destacado que en una ciudad como Amberes "ha sido efectiva". Por lo tanto, ha asegurado que no descartan ninguna medida, pero ha indicado que este tipo de medida, con carácter general, la tendrían prevista "ante la posibilidad de que se produzca un brote importante, un foco con una incidencia relevante".

"Es una de las medidas, junto con pequeños confinamientos que también hemos recurrido a ellos en algunos momentos, cuando en bloques de viviendas había un nivel de contagio mayor que el habitual, también se han producido pequeños aislamientos. Son medidas que han demostrado que son válidas y que, desde luego no las podemos descartar, lo que tenemos que descartar es el confinamiento másivo y tan duro que mantuvimos en marzo y abril, es lo que tenemos que conseguir evitar", ha afirmado.

Ante la intención de los hosteleros de recurrir las nuevas limitaciones, Tapia ha indicado que "quiere entender su postura" desde el punto de vista de la afección que tienen las medidas a la actividad económico, pero, tras señalar que debe convivir la salud y la economía, ha manifestado que "no hay un tejido económico fiable si no está garantizada la salud".

"Las dos cosas tienen que ponerse en el mismo nivel, equilibrarse, trabajar conjuntamente y eso supone hacer concesiones por una parte y por otra. No hay salud si no hay economía y no hay economía si no hay salud, no podemos primar absolutamente una de las dos patas porque la otra se nos caería", ha añadido.

En relación a la vuelta a las aulas, ha destacado que se trabaja con tres escenarios, desde el 100% presencial al 100% telemático, pero cree que, en ese momento, son capaces de abordar el totalmente presencial. "Todo está preparado", ha agregado Tapia, que ha indicado que probablemente habrá aperturas y cierres en algunos casos.

Por otra parte, ha afirmado que hay que garantizar que se guardan las cuarentenas "de forma estricta".





ZALDIBAR



Por otra parte, preguntada por si los familiares de los trabajadores desaparecidos en el derrumbe del vertedero de Zaldibar se enteraron por los medios de comunicación de la aparicion de restos óseos, Tapia, que ha asegurado entender "el dolor de las familias", ha afirmado que, a lo largo de estos meses, que "han sido muy largos", el Gobierno vasco, a través de sus máximos responsables y de todos los niveles técnicos, que "no han dejado de trabajar" en el vertedero de Zaldibar, han estado en contacto con las familiares de los dos trabajadores y se les "ha ido dando toda la información posible".

"Que, en muchas ocasiones, como familia requería saber más cosas, se quería llegar hasta el último de los datos, lo puedo entender desde el punto de vista de las emociones personales", ha añadido.