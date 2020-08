Hosteleros y discotecas recurrirán la nueva limitación de horarios cuando se dicte

Las Asociaciones de hostelería de Bizkaia y Gipuzkoa volverán a presentar recurso contra la orden del Gobierno vasco que decrete nuevamente la limitación de horarios de bares, pubes, discotecas y salas de baile, acordada este viernes por unanimidad por las comunidades autónomas y el Gobierno de España.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha adoptado esta decisión en la reunión extraordinaria mantenida este viernes por la cual y con el fin de controlar y reducir el número de casos de coronavirus en España, que ayer alcanzaron casi los 3.000 diarios, el ministerio y las comunidades han decidido cerrar los locales de ocio nocturno en todo el país: discotecas, salas de baile y bares de copas con y sin actuaciones en directo.

Por contra, la Sala de lo Contencioso-Administraivo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), minutos antes de adoptar las autonomías esta decisión, había estimado parcialmente el recurso presentado por estas asociaciones de hosteleros contra una primera orden del Gobierno Vasco del pasado mes 28 de julio que limitaba la apertura de los locales nocturnos de ocio hasta la 1:30 horas de la madrugada y les autorizaba a cerrar a las 3 de la madrugada a los pubes y a las 5, a las discotecas.



Este viernes los bares seguirán cerrando a las 3.00 y discotecas, a las 5.00 horas

Ante la contradictoria situación generada por estas dos decisiones, fuentes de estas asociaciones han explicado a EFE que, hasta que no se publique en el Boletín Oficial del País Vasco, la nueva decisión adoptada hoy de limitar el horario del ocio nocturno, "lo que está vigente a día de hoy es la resolución del TSJPV".

Estas fuentes ha agregado que, así se lo harán saber a sus asociados en una comunicación interna que les pasarán a lo largo de la tarde de este viernes, por lo que esta noche los pubes vascos podrán cerrar a las 3 de la madrugada y las discotecas, a las 5.

Las asociaciones de hosteleros de Bizkaia y Gipuzkoa consideran que, mientras la decisión adoptada este viernes por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud no se sustancie en una orden y esta se publique en los boletines oficiales de cada comunidad autónoma, porque no es una resolución de carácter nacional al no estar vigente ya el Estado de Alarma, dicha decisión no deja de ser "una mera declaración de intenciones del conjunto de las comunidades autónomas".

Los hosteleros vascos calculan que hasta que se publique la nueva norma "que modifique la orden que nosotros hemos paralizado con nuestro recurso, pasarán, como mínimo 24 horas aunque pueden que sean más".

Han adelantado, que, cuando se adopten las medidas que ha anunciado este viernes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, los hosteleros vascos las recurrirán de nuevo ante el Tribunal Superior del País Vasco que volverá a ser el órgano judicial competente para resolver el pleito, al ser nuevamente una orden administrativa de carácter autonómico.