Decenas de jóvenes pasan pruebas PCR tras haber estado en la Back&Stage

"Estoy supertranquila, ya han pasado doce días y no tengo ningún síntoma. Voy a dar negativo sí o sí", afirmó ayer una joven que el pasado día 18 estuvo en una discoteca bilbaina en la que se dieron varios casos de covid-19 y acababa de pasar la prueba PCR. Como ella, otros muchos chicos y chicas afirmaban estar bien, pero acudían a hacerse los test por responsabilidad hacia sus familiares.

El mismo día en que el Departamento de Salud comunicaba 244 nuevos casos de covid-19 en Euskadi, varias decenas de jóvenes dejaban momentáneamente aparcados sus planes veraniegos para acercarse al hospital de Basurto a realizarse una prueba PCR tras haber estado hace dos fines de semana en la Back&Stage donde se registraron varios positivos.



Salud pide a quienes estuvieron en Back&Stage el pasado día 18 que se hagan test. Foto: Oskar González



Bizkaia, donde se localizan 162 de los 244 casos notificados ayer, y Bilbao están siendo escenario de nuevos brotes con un alcance que aún no se ha determinado. Uno de estos focos es el de la discoteca Back&Stage, ubicada en Uribitarte, y donde el público que acudió el pasado día 18 pudo estar en contacto con al menos siete personas que han dado positivo en el virus. Otro es el de la oficina de atención ciudadana de la Ertzaintza en la plaza Zabalburu, que tuvo que cerrar para desinfectar las instalaciones.

En Basurto, entre los jóvenes que ayer respondieron al llamamiento del Departamento de Salud y se presentaron en la carpa de pruebas PCR la actitud más habitual era la de buscar el anonimato y huir de la prensa apostada en la entrada del centro sanitario. Los pocos que se paraban a hablar confesaban "nerviosismo por no saber si estás contagiado", reconocían que en la discoteca "era difícil mantener las distancias" y que "las restricciones se conocen pero no siempre se cumplen". Naia e Idoia, de 20 y 21 años, que acudieron juntas a las pruebas, explicaban que no entraron en la discoteca, pero al estar en contacto con la gente que estaba fuera "hay que hacerse la prueba por si acaso". Según estas jóvenes, que llegaron al Back&Stage bien entrada la madrugada, en el interior del local sí se respetaban las medidas y el aforo, pero en el exterior, "como la gente está bebiendo y fumando", las normas se relajan.

Irati y Betle, se acercaron tranquilamente a media mañana para cumplir con el trámite y ambas mostraron gran amabilidad con los medios apostados en el exterior del hospital, a pleno sol, y esperando a que alguna de las personas de un goteo que duró hasta las 19.00 horas tuviera el detalle de decirles unas palabras. Parece que ellas personalmente no consideraban a los periodistas el enemigo e incluso explicaron que se habían enterado por el Teleberri de que tenían que hacerse el test. Una actitud muy diferente a la de otros jóvenes, que no se limitaron a pasar de largo sino que amenazaron con romper las cámaras y aconsejaron a los profesionales por dónde podían meterse las grabadoras.

Por la mañana, la Ertzaintza acudió dos veces a Basurto a petición de quienes iban a hacerse la prueba y se sentían "acosados". Irati y Betle, parte de una cuadrilla de quince, se mostraron extrañadas de que se hubiera citado a las personas que estuvieron en la discoteca justo el día 18 y aseguraron que salvo en el momento de consumir, la gente que ellas vieron tuvo la mascarilla puesta de continuo. Añadieron que había mucho personal de seguridad pendiente de que se cumplieran las normas y que solo bailaron junto a su mesa. Irati estaba segura de que no se había contagiado, pero las dos reconocían que "un poco de preocupación" sí tenían. Preocupación y buena educación porque tenían claro que la prensa hacía su trabajo.

Los datos

Aumento. Los positivos diarios por coronavirus en Euskadi continúan en aumento con un total de 244 en las últimas horas, cuarenta más que el jueves.

Territorios. De los nuevos casos, 29 se localizan en Araba, 162 en Bizkaia, 49 en Gipuzkoa y cuatro residentes fuera de la CAV.

Hospitalizados. Diez enfermos ingresaron en planta y dos permanecen en las UCI, tres menos que el miércoles.

Edades. De los nuevos positivos 114 tienen entre 10 y 39 años y 22 sobrepasan los 60, de los que siete son mayores de 70 años. De entre 40 y 49 años hay 55 casos. Entre los menores de 9 años se han contabilizado 16.

Contagio. El número R0 llega al 1,22, por encima del 1,12 registrado con anterioridad.