Totana, en Murcia, retrocede a la fase 1 por el aumento de contagios

El municipio murciano de Totana volverá a la fase 1 de la desescalada tras el importante número de casos positivos por coronavirus registrados en las últimas horas derivados de la asistencia a locales de ocio nocturno, con 55 contagiados. Así lo anunció ayer el consejero murciano de Salud, Manuel Villegas, tras la reunión extraordinaria de la comisión de seguimiento poscovid y del Consejo de Gobierno, que hizo un especial llamamiento a la comunidad latinoamericana afincada en la región, que aglutina el 60% de los contagios por coronavirus.

De esa manera, quedará prohibida la entrada y salida del municipio de Totana, de unos 30.000 habitantes, se cierran sus centros de día y se restringen las visitas a las residencias. Según detalló Villegas, una orden establecerá todas estas restricciones, que, básicamente, tienen como finalidad que los ciudadanos no salgan de sus casas, salvo para hacer gestiones imprescindibles, como la compra o ir a trabajar; que no se organicen reuniones con familiares y amigos y que se eviten aglomeraciones y estancias en lugares cerrados, pues es la principal vía de propagación. Se restringirán los aforos de los establecimientos al 50%, frente al 75% actual, y solo se permitirá la apertura de las terrazas de bares y restaurantes, no las zonas interiores, entre otras medidas.

Los rebrotes están causando un importante aumento de los casos en España. El Ministerio de Sanidad contabilizó ayer la cifra más alta de contagios desde el fin del estado de alarma: 971 nuevos positivos en 24 horas, 241 más que el miércoles, lo que supone un 33% más.

El mayor aumento de casos se registró en Aragón, con 415 nuevos positivos, 106 más; seguido de Catalunya, con 182, 124 más; Madrid, con 102, 32 más; Nafarroa, con 66, la mitad del día anterior, y la CAV, con 61, 41 más; Andalucía, con 47, 18 más; Comunidad Valenciana, con 33; Castilla-La Mancha, con 19, y La Rioja, con 12, la mitad que el miércoles. Por debajo de diez casos positivos se situaron Galicia, Extremadura, Castilla y León, Canarias, Asturias, Cantabria, Baleares, Murcia. Ceuta y Melilla no notificaron nuevos casos.

Con estos nuevos contagios, el número de casos contabilizados en España es de 270.166, de los que más de la mitad se concentran en Madrid, 73.767, y Catalunya, 71.814. En los últimos siete días han muerto siete personas por covid-19: tres en Madrid, dos en Catalunya, una en Castilla y León, y una en la Comunidad Valenciana.