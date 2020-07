Seguridad precisa que la Ertzaintza detuvo a los responsables de Verter Recycling con conocimiento de los juzgados

El departamento vasco de Seguridad ha precisado este miércoles que las detenciones del propietario del vertedero colapsado de Zaldibar y de otros dos directivos de la empresa Verter Recycling 2002, llevadas a cabo el martes por la Ertzaintza, se hicieron "con conocimiento de los Juzgados competentes y del Ministerio Fiscal".



La Dirección de Comunicación del Departamento de Seguridad ha realizado, en un comunicado, esta aclaración después de que fuentes del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco informasen de que los arrestos de los tres directivos del vertedero de Zaldibar se enmarcan en "una operación puramente policial" de la Ertzaintza y no por orden de los juzgados que investigan ese suceso.





El vertedero de Zaldibar colapsó hace más de 4 meses





COMUNICADO DE LA JUEZ DE DURANGO

Nota aclaratoria de las detenciones de ayer martes sobre el vertedero de Zaldibar https://t.co/Y8FrQalXeV — Ertzaintza (@ertzaintzaEJGV) July 22, 2020



JUZGADO DE DURANGO

La juez de Durango que instruye estos hechos, por su parte, se ha ratificado, en otro comunicado, en que las citadas detenciones son "una operación que se enmarca, exclusivamente, dentro del ámbito policial" y en queLa Dirección de Comunicación de la consejería vasca, que habla derealizadas el martes por parte de la policía judicial de la Ertzaintza, precisa por su parte que la unidad encargada de esta investigación puso "en conocimiento de los Juzgados competentes y de las Fiscalías, los avances de la investigación y propuso la detención de los posibles autores de presuntos delitos investigados". "Ayer martes se procedió a su detención conque autorizaron el traslado de las personas detenidas a la Ertzain-Etxea de Eibar y los registros pertinentes", asegura en su comunicado.El departamento vasco de Seguridad indica por último, que los tres detenidos, el propietario del vertedero y de Verter Recycling, José Ignacio Barinaga; la administradora única y responsable legal de la empresa y sobrina de Barinaga, Arrate Bilbao, y el ingeniero director técnico del vertedero, Juan Etxebarria, "pasarán a disposición judicial tras la realización de las diligencias oportunas".La juez instructora del Juzgado nº 1 de Durango que lleva el caso, por su parte, ha aclarado, en relación a la supuesta existencia de una orden judicial de arresto de los directivos vinculados al verdetero de Zaldibar, que se trata "de una operación que se enmarca, exclusivamente, dentro del ámbito policial"."En el citado juzgado, que acuerda la práctica de las diligencias de instrucción que proceden para el esclarecimiento de los hechos, no se ha dictado orden de detención alguna respecto a este tema", prosigue el escrito de la jueza. La nota concluye que "", algo que no aclara si se ha hecho ya o todavía no.