Las 100 cimas más bellas de las montañas vascas, por Santiago Yaniz

Santiago Yaniz elabora una guía en la que analiza y retrata un centenar de cimas accesibles de Euskadi

SIEMPRE han estado ahí. En el paisaje y en la mente de Santiago Yaniz. Las 100 cimas más bellas de las montañas vascas son las protagonistas del libro que mañana se podrá conseguir por 14,95 euros al comprar DEIA. "El libro estaba en la recámara desde hace varios años", explica el fotógrafo vasco, "pero nunca tenía tiempo, entre otros proyectos, para sacarlo y este año, con el parón del covid-19, ya que no podía ir al campo, tenía tiempo para mover lo que tenía en el cajón".

Cien montes. "Es un número redondo y bonito". Pero son solo una pequeña muestra de las muchas que hay en nuestro territorio: "Hay algunas cimas que tienen itinerarios que son compatibles desde más de un territorio, como por ejemplo, Gorbea. No me he podido resistir y hay cien cumbres, pero 103 itinerarios en el libro".

El autor manejaba una lista inicial de 1.500 cumbres "interesantes. "He ido descartando para que hubiese un equilibrio entre los territorios", explica a DEIA. "He intentado incluir las que para mí son significativamente hermosas, las que son accesibles para todo el mundo y luego, las que tengan encanto, algo que las distinga de las miles de cumbres que hay en Euskal Herria. A la hora de filtrar he buscado que para mí haya sido una experiencia bonita".

En la obra cada cumbre aparece con información básica: "Una descripción de un recorrido, los apuntes necesarios para encontrar el camino, un mapa y una pincelada descriptiva del paisaje, del entorno y de la biodiversidad que puede encontrarse en los recorridos. Si en algún caso hay alguna observación peculiar, como alguna leyenda o algún hecho histórico, también se incluye". Y, por supuesto, no pueden faltar las bellas fotografías de Yaniz.

Son cien regalos para la vista. Cien experiencias totalmente recomendables. Eso sí, Santi Yaniz es incapaz de decidir si disfruta más subiendo las cumbres o fotografiándolas: "Yo no puedo hacer una cosa sin la otra. Cuando planeo cualquier ascensión a una montaña me fijo en cómo funciona la luz. Para mí es muy determinante cómo voy a encontrar el paisaje por la luz. Yo madrugo mucho, me gusta que el paisaje esté pintado por la luz. Es determinante que la ruta me aporte fotografías. No puedo disfrutarla sin fotografiarlas".

Se trata de un centenar de montes muy diferentes, pero es inevitable que el autor tenga sus cumbres favoritas. "Es muy significativa la Mesa de los Tres Reyes, es especial porque es muy simbólica para los vascos", detalla Yaniz. "Es un encuentro de tres territorios. Y, por otro lado, hay algunos itinerarios que me parecen singulares. En Aizkorri, donde ahora mismo estoy trabajando, hay un itinerario clásico y típico, que para mí no es el más bonito. Yo creo que la ruta más bonita es la que incluyo en esta guía y que sube por la fachada noroeste. Es muy espectacular y bellísima. Me pasa lo mismo con Gorbea, en el que he incluido unos itinerarios que no son los más comunes. Siempre busco alternativas a lo más conocido".

Con el libro recién sacado de la imprenta, a Yaniz le siguen faltando horas para sacar adelante sus proyectos: "En cartera tengo cuatro o cinco trabajos. Los iré sacando dependiendo del espacio que me dé la vida entre un compromiso y otro. No sé para cuándo estarán. Me gusta hacerlos tranquilo. Si tenemos otros cuatro meses de cuarentena podré dedicarme a ello".

las cimas

100

Santiago Yaniz ha reunido cien cimas de las montañas vascas para retratarlas con sus fotografías y aportar información práctica para los visitantes: mapas, indicaciones para acceder a las rutas, detalles de sus paisajes y de la biodiversidad e incluso información sobre leyendas.

El último trabajo de Santiago Yaniz, 'Las 100 cimas más bellas de la montaña vasca', se podrá conseguir mañana por 14,95 euros al comprar DEIA