Banksy reaparece en el metro de Londres para concienciar sobre el uso de la mascarilla

El artista británico Banksy ha vuelto a apararecer para crear arte, esta vez en el metro de Londres. El motivo es concienciar a la ciudadanía sobre el uso de la mascarilla.



Su identidad se desconoce y suele ser muy precavido a la hora de mostrarse en público y en imágenes, pero esta vez se arriesgó y pintó a plena luz del día en uno de los vagones de metro de Londres. El mismo artista ha publicado un video en el que se ve el proceso de este obra.





Si no te pones la mascarilla, no subes

En el video publicado en Instagram escribió un eslogan If you don´t mask, you don´t get (si no te pones la mascarilla, no subes). A Banksy no se le ve nada, el artista se muestra tapado entero y con mascarilla y gafas. Utilizando plantillas y espray megro para realizar los dibujos de ratas en el vagón.El británico se ha mostrado activo durante la pandemia realizando varios trabajos que posteriormente ha publicado en sus redes sociales. Desde ratas en su propio baño de casa, hasta el dibujo de un niño jugando con una enfermera como su superheroína en el hospital británico de Southampton.