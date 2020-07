Euskadi puede perder hasta 250.000 turistas que llegan de fuera de Europa

Los visitantes que lleguen a Euskadi este año serán un diamante en bruto para atesorar. Tras la decisión de la Unión Europea de restringir la entrada por vía aérea en el espacio Schengen de los viajeros procedentes de todo el mundo, excepto de catorce países, las posibilidades para el sector turístico vasco se reducen todavía más.

Según los datos elaborados por el Observatorio Turístico de Euskadi pueden ser más de 250.000 los turistas que esperarán tiempos mejores para conocer las excelencias del País Vasco. Esta es la cifra, concretamente 255.507, de visitantes que el pasado año se hospedaron en hoteles vascos procedentes de los países no incluidos en la lista blanca publicada por Europa el martes. Destacan por su importancia para Euskadi los que no vendrán desde Estados Unidos, ya que suponen casi la mitad del total de estos países sin permiso. Son los viajeros más numerosos, en concreto, el año pasado pernoctaron 130.797, lo que supone auparse al quinto lugar como país emisor de visitantes en el País Vasco, teniendo por encima a Catalunya, Euskadi, Madrid y Francia. Solo el país galo, con 271.122 visitantes, supera al estadounidense, que a su vez está por encima de Reino Unido y Alemania, los otros dos grandes países de donde el pasado año llegaron extranjeros a conocer la comunidad autónoma vasca.

Destacan también Argentina y México, que generaron en 2019 casi 31.500 y poco más de 20.000 visitantes en los tres territorios, respectivamente, y que debido al actual estado negativo de su situación sanitaria este verano apenas tendrán presencia en nuestros territorios.

En el ranking elaborado por el Observatorio Turístico de Euskadi se incluyen dos países para cuyos habitantes con pasaporte oficial les está permitido la entrada por los aeropuertos vascos, al igual que el resto de Europa. Son Japón y Australia, con casi 40.000 y 24.850 autóctonos, que el pasado año se sintieron atraídos por los encantos vascos y que todavía pueden organizar una visita con acento euskaldun.

Fuentes de Basketour, la Agencia Vasca de Turismo, no quisieron valorar ayer cómo afectará esta sangría de prohibiciones para las visitas que no tengan como origen los estados europeos. "No hacemos previsiones de visitantes pero es que además este año eso es algo imposible", indicaron con la certeza de que el primer semestre del año está tirado ya a la basura tras acumular un trimestre de prohibiciones para viajar y pandemia confinadora y los dos primeros meses del ejercicio, que son los que menos turismo generan en Euskadi.

Y en estas cuentas del observatorio, que incluyen aproximadamente el 80% de todos los visitantes, no se integran los viajeros con economías más apañadas. Los mochileros, autocaravanistas y turistas que buscan para hospedarse alternativas a los tradicionales hoteles. La caída de las grandes citas culturales, como el BBK Live o las fiestas patronales de las capitales vasca, son también abono para menguar las listas de visitantes que buscan experiencias concretas para visitar Euskadi.

Y tampoco se incluyen otra fuente muy abundante de viajeros, los que llegan a través de cruceros a los muelles de Getxo. La suspensión de la temporada crucerista con el inicio de la pandemia aún continúa y las previsiones de los armadores no incluyen reanudar la actividad, teniendo en cuenta las características de saturación que protagonizan los viajes en estos grandes buques. Buena parte de los 70.000 cruceristas que arribaron a Euskadi en 2019 fueron británicos, aunque los procedentes en Estados Unidos también fueron una porción nada desdeñable de este turismo de alto standing.

Al detalles

De EE. UU.

Visitantes importantes. Euskadi tiene tirón entre los habitantes de la primera potencia mundial. Más de 130.000 turistas yanquis pernoctaron el año pasado en los hoteles vascos, una cifra que ha crecido año tras año hasta el presente ejercicio.

Dos países

Japón y Australia. Son los dos países cuyos ciudadanos tienen permiso para viajar a Europa y que el año pasado recorrieron Euskadi, en concreto casi 40.000 japoneses y 24.300 australianos.

Citas caídas

Con tirón entre los jóvenes. La suspensión de eventos multitudinarios para este año, como el BBK Live o las fiestas patronales de las capitales vascas, han supuesto desincentivar muchos viajes.

Sin cruceros

Otra vía agotada. Los datos del Observatorio Turístico de Euskadi no recogen los cruceristas que llegan a Getxo. Unos viajeros procedentes principalmente de Reino Unido y Estados Unidos que en 2020 no podrán repetir al suspenderse todos los cruceros.