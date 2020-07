Cristina Echeverría, directora el aeropuerto de Bilbao: "Espero que no perdamos muchas rutas afianzadas"

De espíritu siempre positivo, la directora del Aeropuerto de Bilbao ve su futuro de forma optimista aunque es consciente que depende de cómo prosiga la pandemia

Bilbao – ¿Cómo va a sobrevivir 'La Paloma' a lo que ha pasado?

—Hablamos del Aeropuerto de Bilbao, pero es que esta situación afecta al transporte aéreo en el Estado, en Europa y en todo el mundo. La industria está supertocada. Además, como parte muy importante del turismo, el transporte aéreo también sufre. Es la mayor crisis a la que nos hayamos enfrentado nunca.

En abril, en plena pandemia, no esperaba estos vuelos en julio.

—Nos ha cambiado un poco el punto de vista en estas últimas semanas, sí. Con el aeropuerto vacío pensábamos a ver cómo iba a ir el verano, luego que solo iba a haber vuelos domésticos y ahora vamos a volar a los grandes destinos europeos.

Le ha sorprendido, por lo que veo.

—Es que es muy importante tener enlaces con ciudades europeas como París, Bruselas, Fráncfort,...

Pero Londres, no.

—Mañana (por hoy) Ryanair vuela al aeropuerto de Southern, que sirve al área cercana de la capital británica, pero sí es cierto que a Heathrow, como aeropuerto para otras conexiones internacionales, de momento British Airways no tiene previsto volar desde aquí, al menos a corto plazo.

Lo que ocurre es que esas rutas tienen muchas menos frecuencias.

—Lógico, pero hay que empezar y si se va ganando confianza y la gente volvemos a viajar, las compañías, que ahora han hecho una apuesta arriesgada programando rutas, si van bien, seguirán tupiendo ese calendario de vuelos.

¿Aún con miedo en la demanda?

—En Bilbao ya hay oferta de vuelos, tenemos que ver cómo se comportan los viajeros, pero es que hay bastante oferta a la costa y las islas, lugares típicamente vacacionales, más pensados para que el ciudadano vasco viaje. Además, según las noticias que me llegan, Euskadi como destino está siendo bien valorado, así que espero demanda de gente que venga a Euskadi, y muchos en avión.

Plantea un panorama halagüeño.

—Si somos capaces de generar confianza, y la pandemia nos da un respiro, está claro que iremos a más.

¿Se puede colar alguien con coronavirus por el aeropuerto?

—Tenemos las medidas de control que hay en todos los aeropuertos de Europa, más las que exigen las autoridades sanitarias. Por ello se ha contratado a gente para ayudar a Sanidad Exterior en sus controles de toma de temperatura, por ejemplo, y quiero insistir en que solo accedan a la terminal los viajeros.

Nada de besos de despedida.

—Sí, pero fuera. Es algo especial del aeropuerto, que los acompañantes no entren en el edificio. Hay cartelería que lo indica y es muy importante que no accedan personas que no sean necesarias y es por su salud.

El único vuelo prohibido a día de hoy que antes operaba en Bilbao es el enlace con Estambul.

—Efectivamente. Turquía no está en la lista de países seguros emitida por la Unión Europea, por lo que Turkish Airlines no puede volar a ningún destino.

¿Bilbao estaba entre ellos?

—No, durante los próximos meses no han previsto volver.

¿Y para más adelante?

—Sí. La compañía turca tiene una clara voluntad de volver. Apostó en su día por Bilbao y sigue vigente. En el momento que entre el país en esa lista y que la estrategia de la compañía nos acompañe, volverán.

¿Perderemos muchas rutas afianzadas antes de la pandemia?

—Vamos a ver como evoluciona el mercado, pero espero que no. Por ejemplo, Volotea, otra aerolínea también muy asentada en Bilbao, va a posicionar un segundo avión aquí este verano, y va a volar a dos destinos nuevos: Castellón y Murcia. Hay ciudades en los que va a haber oferta de más de una compañía. En esta época tan difícil es algo que celebrar.

Pero hay destinos europeos menores cubiertos por aerolíneas low cost que...

—Sí, esos vuelos punto a punto no están previstos, pero hemos visto cómo las compañías que suelen programar su calendario a cinco meses vista, con los cambios de normas y las condiciones del entorno, han sido ágiles reactivando vuelos. No doy nada por descartado.

¿La pandemia va a dejar mucho paro en el aeropuerto?

—En Aena hemos trabajado todos durante estos meses. Algunas empresas que trabajan en la terminal sí han tenido que recurrir a ERTE, de los cuales, me consta, algunas están saliendo estos días y otras lo harán progresivamente según vayan generándose las necesidades. Espero que, con el nivel de tráfico aéreo suficiente, el empleo que genera el aeropuerto se mantenga.

Y las inversiones y obras previstas en el aeropuerto, ¿continúan?

—Sin problemas. Siguen adelante el edificio técnico, la ampliación de los parkings, obras en la terminal...

Y con la caída de pasajeros, de la ampliación, ni hablamos.

—Dependemos del futuro del tráfico aéreo y la demanda. En cuanto vuelva a comportarse y vuelvan los niveles previos, Aena tendrá que retomar los planes en marcha.

"En el Aeropuerto de Bilbao ya hay oferta de vuelos; tenemos que ver cómo se comportan los viajeros"